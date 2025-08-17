(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 Un nuovo grande successo di pubblico al Muvet con l’inaugurazione della mostra-evento “Un mecenate e i suoi tesori”
«Con questa nuova mostra che fa dialogare il passato col presente, e guarda al futuro, festeggiamo i 25 anni del nostro Museo di Vetulonia». Con queste parole la Sindaca Elena Nappi ha inaugurato la nuova mostra-evento del MuVet “Un mecenate e i suoi tesori” dedicata alla collezione archeologica del marchese Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona.
Un nuovo grande successo di pubblico, merito di un grande lavoro di squadra, un percorso di studio e ricerca accurato coordinato da Simona Rafanelli, direttrice scientifica del museo, e da Vincent Jolivet del Centre National de la Recherche Scientifique di Parigi.
