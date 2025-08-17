CONTIENE FOTO#ROMA – COORDINATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, I CARABINIERI NELL’AMBITO DEI CONTROLLI DEL FERRAGOSTO, HANNO ARRESTATO 9 PERSONE, IN QUANTO GRAVEMENTE INDIZIATE DI DETENZIONE E TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E SEQUESTRATI O

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
ROMA – COORDINATI DALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, I CARABINIERI
NELLAMBITO DEI CONTROLLI DEL FERRAGOSTO, HANNO ARRESTATO 9 PERSONE, IN
QUANTO GRAVEMENTE INDIZIATE DI DETENZIONE E TRAFFICO DI SOSTANZE
STUPEFACENTI E SEQUESTRATI OLTRE 17000 EURO DI PROVENTO ILLECITO.
ROMA Nellambito dellincessante attività antidroga, nella settimana di
Ferragosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma, coordinati dalla
Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato altre 9 persone e
sequestrato centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, tra cui crack,
hashish, cocaina e cocaina rosa e la somma contante di oltre 17 mila euro
I Carabinieri della Stazione di Roma Quadraro hanno arrestato nellomonimo
quartiere, due cittadini cileni di 23 e 27 anni, notati a bordo di unauto
mentre percorrevano via dei Levii contromano. Sottoposti ad un controllo
approfondito, i militari hanno rinvenuto e sequestrato nella loro
disponibilità 6 dosi di cocaina, 5 g di marijuana e 7 dosi di caina rosa. La
successiva perquisizione estesa anche presso il domicilio dei due, ha
permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori 5,2 g di
marijuana, circa 2,78 g di cocaina e 54 g di cocaina rosa, nonché la somma
contante di 925 euro.
Controllato poiché si aggirava in piazza delle Repubblica, con atteggiamento
sospetto, per un romano di 23 anni sono scattate le manette, poiché a
seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di 1 g di
hashish, nascosto allinterno della sua auto, destinato presumibilmente alla
cessione. Mentre un controllo più approfondito anche nel domicilio del
ragazzo, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare ulteriori
11,5 g di hashish in parte già suddivisi in dosi e la somma contante di 760
euro, ritenuti il provento della pregressa attività illecita. In via Arco di
Travertino, quartiere Tuscolano, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di
Roma hanno arrestato un italiano di 26 anni, sorpreso con 12 g di cocaina e
circa 800 euro in contanti. Poco dopo, gli stessi militari, in viale
Maurizio Barendson, hanno rinvenuto a ridosso di unarea verde una busta di
plastica contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana dal peso di
circa 195 g, che è stata sequestrata a carico di ignoti.
Infine, i Carabinieri della Compagnia Frascati, nei quartieri Tor Bella
Monaca e Tor Vergata, tra Via Rocca Cencia, via P.F. Quaglia, via Arzulei,
via Prenestina e via Mottola, in diversi interventi hanno arrestato 7
persone, trovate in possesso di diverse dosi di sostanze stupefacenti del
tipo cocaina, crack e eroina, nonché la somma contante complessiva di quasi
15 mila euro.
Gli arresti sono stati tutti convalidati.
Si precisa che, considerato lo stato del procedimento, indagini preliminari,
gli arrestati devono considerarsi innocenti fino ad eventuale sentenza
definitiva.
