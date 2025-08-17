CONTIENE FOTO# MOVIDA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE CENTOCELLE. IN MANETTE UN 19ENNE EVASO DAI DOMICILIARI PERCHE’ AVEVA CALDO IN CASA E SI È RECATO AL BAR. ALTRI DUE GIOVANI DENUNCIATI PER FALSE ATTESTAZIONI E RICETTAZIONE.

(AGENPARL) – Sun 17 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Comando Provinciale di Roma
Comunicato Stampa
MOVIDA – CONTROLLI DEI CARABINIERI NEL QUARTIERE CENTOCELLE.
IN MANETTE UN 19ENNE EVASO DAI DOMICILIARI PERCHE AVEVA CALDO IN CASA E SI
È RECATO AL BAR.
ALTRI DUE GIOVANI DENUNCIATI PER FALSE ATTESTAZIONI E RICETTAZIONE.
ESEGUITI 190 ACCERTAMENTI CON ETILOMETRO PRECURSORE.
ROMA I Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle, con il supporto di
altri militari della Compagnia Roma Casilina e del Nucleo Radiomobile di
Roma, hanno svolto un servizio coordinato di controllo straordinario del
territorio nel quartiere Centocelle, finalizzato al contrasto di ogni forma
di illegalità e degrado, con particolare riferimento alla prevenzione e
repressione delle violazioni al codice della strada e della guida in stato
di ebbrezza nelle aree della movida a piazza dei Mirti e vie limitrofe.
Le attività, disposte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma,
seguono le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto
Giannini, e condivise nellambito del Comitato Provinciale per lordine e la
sicurezza pubblica.
Il bilancio è di un giovane arrestato e due persone denunciate alla Procura
della Repubblica.
Nello specifico, nel tardo pomeriggio, nel corso di un controllo, i
Carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno sorpreso in un bar di
via della Primavera, un 19enne romano che doveva trovarsi ristretto agli
arresti domiciliari. Le immediate ricerche del giovane, non trovato a casa,
hanno permesso ai Carabinieri di scoprire che si era allontanato
arbitrariamente e senza alcun permesso, arrestandolo per evasione.
Nellarco notturno, invece, i Carabinieri hanno denunciato un 15enne romano
che nelle fasi dellidentificazione ha fornito ai militari false generalità
e un 18enne della provincia di Potenza che, ad esito di una verifica durante
un posto di controllo alla circolazione stradale, è risultato alla guida di
uno scooter rubato.
I Carabinieri hanno anche segnalato due giovani alla Prefettura di Roma
perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish e crack.
Predisposti anche posti di controllo lungo le vie principali del quartiere,
nel corso dei quali i Carabinieri hanno sottoposto 190 conducenti ad
accertamento del tasso alcolemico mediante verifica con etilometro
precursore (pretest).
In totale sono state identificate 369 persone, sono stati eseguiti
accertamenti su 194 veicoli e sono state elevate sanzioni al Codice della
