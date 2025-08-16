Close Menu
RIMINI: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN UOMO PER VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA A BORDO DI UN AUTOBUS.

Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 POLIZIA DI STATO
QUESTURA DI RIMINI
Rimini, 14 agosto 2025
COMUNICATO STAMPA
RIMINI: LA POLIZIA DI STATO ARRESTA UN UOMO PER VIOLENZA
SESSUALE AGGRAVATA A BORDO DI UN AUTOBUS
Nel pomeriggio del 13 agosto 2025, la Polizia di Stato ha arrestato un soggetto italiano per il
reato di violenza sessuale aggravata.
Nello specifico, alle ore 18.25 circa, una volante veniva inviata in Via Dati poiché personale
della “Start Romagna” notava un soggetto corrispondente alla descrizione di un uomo
ricercato per il reato di violenza sessuale su un minore, avvenuta la stessa mattina su un
autobus.
Giunti sul posto, gli agenti individuavano il soggetto in questione e confermavano la
corrispondenza alla descrizione ricevuta. Si appurava, quindi, che si trattava dell’uomo che
aveva palpeggiato le parti intime di un minorenne. Alla vista dei poliziotti, lo stesso appariva
preoccupato e nervoso, sudava, tremava e aveva una voce flebile.
L’ uomo già in precedenza si era reso responsabile di questo genere di reati, confermando la
propensione dell’uomo ad assumere tali condotte.
In considerazione dei fatti accaduti il soggetto veniva tratto in arresto, e condotto in carcere in
attesa dell’udienza di convalida.
Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di
innocenza.

