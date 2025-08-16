Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

M.O. Kelany (FDI): dichiarazioni Hannoun fanno rabbrividire, da Conte nessuna condanna, evidentemente concorda con simili affermazioni

By Nessun commento1 Min Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 M.O. Kelany (FDI): dichiarazioni Hannoun fanno rabbrividire, da Conte nessuna condanna, evidentemente concorda con simili affermazioni
“Le dichiarazioni di Hannoun in cui dice di essere un simpatizzante di Hamas fanno rabbrividire. Dichiarazioni di una gravità assoluta, che confermano appieno quanto abbiamo fermamente denunciato nelle nostre interrogazioni: Hannoun apertamente dice di essere un sostenitore e simpatizzante di Hamas, che gli USA mentono e che Hamas è il legittimo rappresentante del popolo palestinese. La Ascari ha fatto più viaggi con Hannoun, i 5 stelle lo hanno ospitato alla Camera, ha condiviso con esponenti del PD più di un momento di confronto. Ancora non abbiamo sentito Conte e tutti coloro che hanno dato credito e guazza ad un personaggio del genere dissociarsi apertamente e condannare. A questo punto dobbiamo ritenere che Conte sia d’accordo con tutte queste affermazioni che, ribadiamo, strizzano l’occhio al terrorismo ed al fondamentalismo, mettendo in pericolo le istituzioni e la sicurezza nazionale”. Lo dice Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl