(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 M.O. Kelany (FDI): dichiarazioni Hannoun fanno rabbrividire, da Conte nessuna condanna, evidentemente concorda con simili affermazioni
“Le dichiarazioni di Hannoun in cui dice di essere un simpatizzante di Hamas fanno rabbrividire. Dichiarazioni di una gravità assoluta, che confermano appieno quanto abbiamo fermamente denunciato nelle nostre interrogazioni: Hannoun apertamente dice di essere un sostenitore e simpatizzante di Hamas, che gli USA mentono e che Hamas è il legittimo rappresentante del popolo palestinese. La Ascari ha fatto più viaggi con Hannoun, i 5 stelle lo hanno ospitato alla Camera, ha condiviso con esponenti del PD più di un momento di confronto. Ancora non abbiamo sentito Conte e tutti coloro che hanno dato credito e guazza ad un personaggio del genere dissociarsi apertamente e condannare. A questo punto dobbiamo ritenere che Conte sia d’accordo con tutte queste affermazioni che, ribadiamo, strizzano l’occhio al terrorismo ed al fondamentalismo, mettendo in pericolo le istituzioni e la sicurezza nazionale”. Lo dice Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione.
Ufficio stampa
Fratelli d’Italia
Camera dei deputati
