(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 COMUNICATO STAMPA
——– *E’ ANCORA ONDATA DI CALORE: POSSIBILI RISCHI PER LA SALUTE.
PERSISTE L’ALLARME CLIMATICO PER DISAGIO FISICO FINO AD OGGI 16
AGOSTO* ————————————————————-
L’elevata temperatura e umidità che da giorni interessa il nostro
territorio fanno sì che si protraggano le condizioni climatiche
caratteristiche dell’ondata di calore, come previsto dal bollettino
quotidiano emesso da ARPAV – Agenzia Regionale Protezione Ambiente Veneto e
dall’allarme climatico emesso della Regione Veneto.
Il caldo persistente ed un’elevata umidità possono causare situazioni di
disagio fisico di diversa gravità, fino a mettere a rischio la salute delle
persone più vulnerabili.
In caso di gravi sintomi o malesseri chiamare subito il pronto soccorso SUEM
telefonando al numero 118.
Come previsto dal Piano di risposta agli effetti sulla salute delle ondate di
calore, attuato dal Comune di Venezia e dall’ASL 3 Serenissima, viene
predisposto un potenziamento straordinario dei servizi sanitari e
assistenziali normalmente già a disposizione della cittadinanza, che inoltre
potrà contare su un’assistenza telefonica dedicata per consigliare i
cittadini anziani e non su come difendersi dai rischi delle ondate di calore
e fornire indicazioni sui servizi dedicati presenti nel territorio.
I numeri dell’assistenza telefonica per i cittadini sono i seguenti:
-17.30;
* Servizio Assistenza Tutelare (Comune di Venezia), Fondazione Venezia
* Ministero della Salute | numero di pubblica utilità 1500.
E’ bene inoltre rivolgersi al proprio medico di Medicina Generale per
consigli e suggerimenti, soprattutto se si soffre di qualche patologia, anche
per indicazioni su eventuali modifiche alle terapie che si stanno seguendo.
Per ulteriori informazioni e comportamenti da adottare leggere gli opuscoli e
gli approfondimenti predisposti dalla protezione civile al link:
https://www.comune.venezia.it/it/protezionecivile
Molte situazioni di disagio possono essere tuttavia comunque prevenute o
ridotte tramite semplici accorgimenti (corretta alimentazione, adeguata
idratazione, uso di fibre naturali come cotone e lino per l’abbigliamento,
l’uscire di casa nelle ore meno calde della giornata etc.) e sapendo a chi
rivolgersi in caso di bisogno.
Si raccomanda pertanto di seguire i seguenti consigli di carattere generale:
* bere frequentemente e in abbondanza: circa 2 litri al giorno anche in
assenza di sete! Controllare quanto si beve ogni giorno;
* se si urina poco significa che non si sta bevendo abbastanza: occorre bere
di più;
* in assenza di aria condizionata in casa, trascorrere almeno tre ore al
giorno in un ambiente climatizzato a casa di familiari o amici;
* in alternativa, trascorrere almeno tre ore, godendosi l’arte al fresco,
frequentando i Musei della Fondazione Musei Civici (quasi tutti
climatizzati: https://www.visitmuve.it/) o leggendo un buon libro nelle
Biblioteche comunali quasi tutte climatizzate (per orari e informazioni è
consultabile il sito http://www.culturavenezia.it/biblioteche
https://www.comune.venezia.it/content/rete-biblioteche-venezia oppure ai
* in compagnia nei centri anziani climatizzati attivati nel territorio
comunale o nei centri commerciali (tutti i dettagli nell’opuscolo);
* tenere chiuse le imposte e le finestre per tutto il tempo in cui la
temperatura esterna è più alta di quella interna all’abitazione;
* aprire le finestre al mattino presto, la sera tardi e, se possibile,
durante la notte per far entrare aria fresca;
* dormire e soggiornare nelle stanze più fresche;
* in generale preferire cibi ricchi d’acqua: frutta e verdure crude;
* evitare di bere alcolici e bevande ad elevato contenuto di caffeina.
Diluire con acqua fresca le bevande troppo zuccherate;
* nel corso della giornata fare regolarmente docce o bagni freschi senza
asciugarsi e bagnare spesso viso, braccia, polsi e mani con acqua fresca;
* cercare di uscire al mattino presto o la sera, evitando quindi le ore più
calde, che sono quelle dalle ore 11 alle 18;
* indossare vestiti leggeri e in tessuti naturali come cotone o lino, meglio
se di colore chiaro e un cappello;
* evitare attività esterne faticose nelle ore più calde.
La Regione del Veneto ha inoltre dichiarato lo stato di allarme climatico per
disagio fisico fino ad oggi 16 agosto per le zone costiera, pianeggiante
continentale e pedemontana.
In allegato i volantini con i consigli utili su come difendersi dalle ondate
di calore, le informazioni generali e i numeri di telefono da contattare in
caso di necessità.
Venezia, 16 agosto 2025
Volantino informativo Venezia e Isole
https://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/articoli/allegati/OCIO%20AL%20CALDO_VE%20CS_2025_3.pdf
Volantino informativo Venezia Terraferma
https://live.comune.venezia.it/sites/live.comune.venezia.it/files/articoli/allegati/OCIO%20AL%20CALDO_VE%20terraferma%202025_4.pdf
ComunicareVenezia – Agenzia multimediale di informazione istituzionale
