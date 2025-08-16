CONTIENE FOTO# FERRAGOSTO SICURO – CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLA CAPITALE. 9 PERSONE ARRESTATE E 6 DENUNCIATE.

(AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO

Comando Provinciale di Roma

Comunicato Stampa

FERRAGOSTO SICURO  CONTROLLI DEI CARABINIERI NELLA CAPITALE.

9 PERSONE ARRESTATE E 6 DENUNCIATE.

ROMA  In occasione del fine settimana di Ferragosto, per garantire una

serena permanenza ai turisti e ai cittadini romani rimasti in città, i

Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato i controlli

nel centro storico e in provincia, al fine di prevenire ogni forma di

illegalità e degrado, sia nelle zone maggiormente frequentate dai turisti e

in modo particolare a bordo dei mezzi pubblici e presso le stazioni della

metro della Capitale, sia nelle zone residenziali con particolare attenzione

al contrasto dei furti in abitazione.

Le attività, che seguono le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma,

dott. Lamberto Giannini, e sono state condivise nellambito del Comitato

Provinciale per lordine e la sicurezza pubblica, hanno portato allarresto

di 9 persone e alla denuncia a piede libero di altre 6, dintesa con la

Procura della Repubblica di Roma.

I Carabinieri hanno messo in campo numerosi servizi di pattuglia che hanno

permesso di identificare oltre 3.500 persone ed eseguire verifiche su 1.900

veicoli.

CENTRO STORICO

I Carabinieri della Compagnia di Roma Centro hanno arrestato 6 persone e

denunciate altre 6.

Nel rione Campo Marzio, i Carabinieri della Stazione Roma San Lorenzo in

Lucina hanno arrestato un 48enne peruviano, sorpreso allinterno di un punto

vendita di via del Corso mentre occultava in una borsa schermata due

berretti griffati. Allinterno della stessa borsa i militari hanno rinvenuto

anche altri capi di abbigliamento, per un valore complessivo di circa 450

euro, sottratti poco prima in altri due negozi della zona. La refurtiva è

stata interamente recuperata e restituita. Le borse schermate, realizzate

per impedire lattivazione dei sistemi antitaccheggio, rappresentano un

espediente ricorrente in episodi di taccheggio. La refurtiva è stata

interamente recuperata e restituita.

Sempre i Carabinieri di San Lorenzo in Lucina, durante un altro intervento,

hanno arrestato due donne cilene e denunciato tre connazionali, tutti

domiciliati a Ostia, accusati di aver sottratto capi dabbigliamento per un

valore di circa 500 euro da due esercizi commerciali del centro storico,

utilizzando borse schermate. Il gruppo è stato individuato e bloccato a

bordo di unauto a noleggio poco dopo il colpo.

In zona Termini, i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno arrestato un

34enne italiano, sorpreso subito dopo aver rimosso le placche antitaccheggio

e sottratto due borse dal valore di circa 120 euro da un punto vendita di

via Gioberti. Alluomo è stato anche notificato un ordine di allontanamento

dalla zona a tutela rafforzata dellEsquilino, ai sensi dellordinanza

prefettizia.

Sempre allinterno della stazione ferroviaria, nel corso di un normale

controllo, i Carabinieri hanno arrestato un 28enne somalo risultato colpito

da un mandato di cattura europeo emesso dall’Autorità Giudiziaria tedesca lo

scorso 14 Aprile 2025, dovendo scontare una pena detentiva di un anno e

mezzo per i reati di violazione di domicilio e resistenza e lesioni a

pubblico ufficiale, commessi in Germania.

Arrestata anche una 41enne romana controllata in via Enrico De Nicola, rione

Castro Pretorio, e risultata destinataria di un ordine di esecuzione della

misura di sicurezza detentiva in casa-lavoro, emesso il 28 Luglio 2025 dalla

Procura di Roma, per un anno, in aggravamento della precedente misura della

libertà vigilata.

Sempre i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini hanno denunciato due

cittadini stranieri che, a seguito di un controllo in via Giovanni Giolitti,

sono stati trovati in possesso, senza giustificato motivo, di uno spray al

peperoncino e di unasta in alluminio di 130 cm, sequestrati. Ai due è stato

anche notificato l’ordine di allontanamento dalla zona a tutela rafforzata

(Esquilino), ai sensi dellordinanza prefettizia n.318875 del 28 Luglio

2025.

I Carabinieri della Stazione di Roma Macao, invece, hanno denunciato un

20enne del Mali, senza fissa dimora, che in evidente stato di agitazione

psicomotoria, era entrato allinternodi un hotel in via Montebello

infastidendo avventori e clienti.

I Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia hanno poi sanzionato

amministrativamente una cittadina cinese di 58 anni sorpresa in piazza del

Colosseo, all interno Anfiteatro Flavio, ad esercitare l’attività di guida

turistica senza titolo abilitativo. Nei suoi confronti è stato emesso anche

un ordine di allontanamento per 48 ore dall’area archeologica.

FURTO PRESSO AUTOSTAZIONE TIBUS

Lo scorso pomeriggio, presso lautostazione Tibus in largo Guido Mazzoni, un

uomo è stato sorpreso a rubare un bagaglio da un autobus in sosta sugli

stalli, diretto ad Avellino. I Carabinieri della Stazione di Roma Salaria,

su segnalazione pervenuta tramite NUE 112, da parte di un addetto alla

vigilanza, sono intervenuti immediatamente riuscendo a bloccare in flagranza

un cittadino egiziano di 24 anni, senza fissa dimora e con precedenti, con

il bagaglio ancora in mano. Lo straniero è stato arrestato per furto

aggravato e trattenuto in caserma mentre, la refurtiva è stata riconsegnata

alla vittima che è potuto ripartire con il proprio bagaglio.

CONTROLLI QUARTIERE SAN PIETRO

Sempre lo scorso pomeriggio, diverse chiamate al 112 hanno segnalato un uomo

che, armato di coltello, minacciava alcuni venditori ambulanti presso i

banchi in piazza Cola di Rienzo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di

Roma Prati e quelli della C.I.O. dell8° Reggimento Lazio che hanno bloccato

un cittadino straniero in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta

presumibilmente allassunzione di alcol e droga.

Luomo, identificato in un 33enne polacco, senza fissa dimora e con

precedenti, poco prima, avrebbe minacciato con un coltello, puntandolo anche

alla gola, tre cittadini del Bangladesh, titolari di tre banchi ambulanti,

pretendendo denaro.

Portato in caserma, il 33enne ha dato in escandescenze ed è stato quindi

necessario richiedere intervento del personale del 118 che, dopo averlo

sedato, lo ha trasportato al pronto soccorso dellospedale Santo Spirito in

Sassia.

I Carabinieri lo hanno arrestato per tentata rapina.

BEVE ALCOLICI E SCAPPA SENZA PAGARE, ARRESTATO DAI CARABINIERI.

La scorsa notte, invece, un cittadino romeno di 46 anni, dopo aver consumato

diversi alcolici allinterno di un esercizio commerciala di generi

alimentari, di via Trionfale, si è rifiutato di pagare quanto dovuto, ha

minacciato il gestore e danneggiato anche il locale allo scopo guadagnarsi

la fuga a piedi per le vie limitrofe. A seguito della segnalazione giunta al

NUE 112, i Carabinieri della Stazione di Roma Medaglie dOro sono

intervenuti immediatamente sul posto e poco dopo, nel corso delle ricerche

in zona, il fuggitivo è stato rintracciato e fermato a bordo di un bus

dellATAC in piazza Santa Maria della Pietà.

Luomo, cittadino romeno con precedenti, nel corso delle operazioni di

identificazione ha opposto resistenza agli operanti, offendendoli e

minacciandoli ripetutamente fino a quando è stato messo in sicurezza e

condotto in caserma dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.

Il 46enne è gravemente indiziato di rapina impropria aggravata, minaccia,

resistenza e oltraggio a pubblico Ufficiale.

I controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma continueranno

anche nei prossimi giorni, in vista del rientro dalle vacanze di molti

cittadini

Tutti gli arresti sono stati convalidati.

Si precisa che, in considerazione allo stato dei procedimenti, gli indagati

sono da ritenersi innocenti sino ad eventuale sentenza definitiva.

160825

