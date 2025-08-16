CONTIENE FOTO# CONTROLLI DEI CARABINIERI IN CENTRO A SANT’ANGELO ROMANO – COCAINA E CRACK IN UN’AUTO A NOLEGGIO.

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Compagnia Carabinieri Tivoli
COMUNICATO STAMPA
CONTROLLI DEI CARABINIERI IN CENTRO A SANTANGELO ROMANO
COCAINA E CRACK IN UNAUTO A NOLEGGIO.
Nel rispetto dei diritti degli indagati da considerarsi presunti innocenti
fino a un definitivo accertamento di responsabilità con sentenza
irrevocabile, in considerazione dellattuale fase del procedimento (indagini
preliminari) e al fine di garantire il diritto di cronaca,
costituzionalmente tutelato, si comunica quanto segue.
Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione
dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di
SantAngelo Romano hanno proceduto allidentificazione di due giovani
cittadini di nazionalità albanese, in circostanze che hanno destato
lattenzione degli operanti.
Intorno alle ore 18:20, una pattuglia ha notato in piazza Belvedere Aldo
Nardi una piccola autovettura di colore blu fermarsi in una zona appartata.
Poco dopo, due giovani sono scesi dal mezzo e, alla vista dei militari,
hanno accelerato il passo imboccando una scalinata laterale. Limmediato
intervento dei Carabinieri ha permesso di raggiungerli dopo un breve
inseguimento a piedi, conducendoli nuovamente verso il veicolo, risultato
intestato a una società di noleggio.
Il successivo controllo, effettuato con scrupolo, ha portato al rinvenimento
di diversi involucri contenenti sostanza stupefacente, che i test speditivi
hanno identificato come cocaina e crack. Nel corso delle verifiche, è stata
inoltre sequestrata una somma in contanti, suddivisa in banconote di piccolo
taglio, ritenuta verosimilmente provento di attività illecita legata allo
spaccio.
Uno dei due giovani presentava evidenti sintomi compatibili con lassunzione
recente di sostanze stupefacenti (occhi arrossati, miosi, sudorazione e
comportamento nervoso). Invitato a sottoporsi agli accertamenti sanitari
previsti dalla normativa vigente, ha opposto rifiuto, fatto che ha
comportato la contestazione della violazione di cui allart. 187 del Codice
della Strada e il conseguente ritiro della patente di guida.
Al termine delle operazioni, entrambi i soggetti sono stati denunciati in
stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per lipotesi di
detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
