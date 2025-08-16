Close Menu
Trending
sabato 16 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Agenparl Italia

#CONTIENE FOTO# CONTROLLI DEI CARABINIERI IN CENTRO A SANT’ANGELO ROMANO – COCAINA E CRACK IN UN’AUTO A NOLEGGIO.

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 16 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 LEGIONE CARABINIERI LAZIO
Compagnia Carabinieri Tivoli
COMUNICATO STAMPA
CONTROLLI DEI CARABINIERI IN CENTRO A SANTANGELO ROMANO 
COCAINA E CRACK IN UNAUTO A NOLEGGIO.
Nel rispetto dei diritti degli indagati  da considerarsi presunti innocenti
fino a un definitivo accertamento di responsabilità con sentenza
irrevocabile, in considerazione dellattuale fase del procedimento (indagini
preliminari)  e al fine di garantire il diritto di cronaca,
costituzionalmente tutelato, si comunica quanto segue.
Durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione
dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di
SantAngelo Romano hanno proceduto allidentificazione di due giovani
cittadini di nazionalità albanese, in circostanze che hanno destato
lattenzione degli operanti.
Intorno alle ore 18:20, una pattuglia ha notato in piazza Belvedere Aldo
Nardi una piccola autovettura di colore blu fermarsi in una zona appartata.
Poco dopo, due giovani sono scesi dal mezzo e, alla vista dei militari,
hanno accelerato il passo imboccando una scalinata laterale. Limmediato
intervento dei Carabinieri ha permesso di raggiungerli dopo un breve
inseguimento a piedi, conducendoli nuovamente verso il veicolo, risultato
intestato a una società di noleggio.
Il successivo controllo, effettuato con scrupolo, ha portato al rinvenimento
di diversi involucri contenenti sostanza stupefacente, che i test speditivi
hanno identificato come cocaina e crack. Nel corso delle verifiche, è stata
inoltre sequestrata una somma in contanti, suddivisa in banconote di piccolo
taglio, ritenuta verosimilmente provento di attività illecita legata allo
spaccio.
Uno dei due giovani presentava evidenti sintomi compatibili con lassunzione
recente di sostanze stupefacenti (occhi arrossati, miosi, sudorazione e
comportamento nervoso). Invitato a sottoporsi agli accertamenti sanitari
previsti dalla normativa vigente, ha opposto rifiuto, fatto che ha
comportato la contestazione della violazione di cui allart. 187 del Codice
della Strada e il conseguente ritiro della patente di guida.
Al termine delle operazioni, entrambi i soggetti sono stati denunciati in
stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per lipotesi di
detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
160825
__________________________________________________________________________
Aliquota Comunicazione e Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Roma
P.zza San Lorenzo in Lucina, 6
00186 Roma

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl