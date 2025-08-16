COMUNICATO STAMPA – Rinvenuti due ordigni bellici sulla spiaggia libera del Puntone (+FOTO)

(AGENPARL) – Sat 16 August 2025 Rinvenuti due ordigni bellici sulla spiaggia libera del Puntone
L’area è stata delimitata e messa in sicurezza. In arrivo gli artificieri
per le operazioni previste dai protocolli militari
Nella serata del 15 agosto sono stati rinvenuti due ordigni bellici
risalenti alla Seconda Guerra mondiale sulla spiaggia pubblica del Puntone
(Scarlino), in prossimità delle coordinate 42,90298° N – 10,83424° E.
L’area interessata è stata immediatamente delimitata e messa in sicurezza
dalle Forze dell’ordine, al fine di garantire l’incolumità della
popolazione e dei turisti presenti in zona.
Sono già stati allertati gli artificieri, in arrivo da Piacenza, che
interverranno nelle prossime ore. Gli ordigni saranno dapprima messi in
totale sicurezza e successivamente spostati in un luogo idoneo, dove
verranno svolte tutte le operazioni previste dai protocolli militari e di
legge per il loro brillamento e smaltimento in condizioni di massima
sicurezza.
Le autorità invitano la cittadinanza e i turisti a non avvicinarsi
all’area delimitata fino al termine delle operazioni.
Si sottolinea che non vi è motivo di allarmismo: la situazione è sotto
controllo e costantemente monitorata. Seguiranno aggiornamenti ufficiali
sull’avanzamento delle attività.
