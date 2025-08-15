Close Menu
Comunicato stampa – FERRAGOSTO: IL RINGRAZIAMENTO DI CICILIANO AL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Logo (AGENPARL) - Roma, 15 Agosto 2025

FERRAGOSTO: IL RINGRAZIAMENTO DI CICILIANO AL SISTEMA DI
PROTEZIONE CIVILE
“Ringrazio di cuore tutte e tutti gli operatori di protezione civile volontari che anche oggi in un
giorno di festa dedicano il loro tempo al servizio della collettività con grande competenza e spirito
di sacrificio”. Lo afferma il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano.
Il Prefetto Ciciliano esprime il suo ringraziamento a tutte le strutture operative e agli enti che
compongono l’intero Servizio nazionale della Protezione Civile. “Grazie per la vostra costante
presenza, per il lavoro svolto in occasione del Giubileo dei Giovani, per le attività connesse al
trasferimento in Italia dei pazienti palestinesi da Gaza, per l’incessante impegno nella lotta agli
incendi boschivi che anche quest’anno – purtroppo – hanno segnato molte regioni italiane in questa
torrida estate e per tutte le altre attività di protezione civile che ciascuno di voi compie per
sostenere, aiutare, salvare e assistere le popolazioni in Italia e all’estero” aggiunge il Capo
Dipartimento della Protezione Civile.
“Tutto il Sistema della Protezione Civile è fiero di voi. La straordinaria generosità e la grande
professionalità che vi caratterizza sono motivo di orgoglio per tutto il nostro Paese. I miei sentiti
auguri a ciascuno di voi e alle vostre famiglie a cui spesso sottraiamo tempo per essere vicini a chi
soffre” conclude Ciciliano.
