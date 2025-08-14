NOTA STAMPA – BAMBINO GESÙ: SALGONO A 20 I PICCOLI PROVENIENTI DA GAZA

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 facebook.com/ospedalebambinogesu
NOTA STAMPA del 14 agosto 2025
BAMBINO GESÙ: SALGONO A 20 I PICCOLI PROVENIENTI DA GAZA
Arrivati ieri sera altri tre bambini, ora in cura e riabilitazione per le gravi condizioni cliniche
Sono atterrati ieri in tarda serata all’aeroporto di Ciampino tre bambini provenienti da Gaza,
accompagnati dai genitori e dai fratelli. Si tratta di due maschi di 6 mesi e 13 anni e di una bambina
di 2 anni. Dopo le prime visite al Pronto Soccorso della sede di Roma dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, il lattante è stato ricoverato in chirurgia generale a seguito di una precedente
amputazione, il bambino di 13 anni è stato affidato al reparto di neurologia per un trauma cerebrale
e la bambina di due anni, affetta da celiachia, è stata accolta in pediatria generale per curare la sua
malnutrizione.
Con questi nuovi arrivi, salgono a 20 i minori provenienti da Gaza presi in carico dal Bambino Gesù
dall’inizio del conflitto, nell’ottobre 2023. I piccoli pazienti presentano diverse patologie: traumi agli
arti, ustioni, malnutrizione, malattie oncoematologiche, cardiopatie e difetti cardiaci congeniti,
malattie infettive, patologie infiammatorie e reumatologiche, malattie metaboliche e disturbi
neurologici.
«Ogni volta che accogliamo bambini provenienti da luoghi segnati dalla guerra, ci troviamo davanti
a vite fragili che portano con sé dolore e speranza – ha dichiarato Tiziano Onesti, presidente
dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Le parole di Papa Leone XIV sul dramma dei popoli
coinvolti in guerre ci ricordano che la compassione non può fermarsi al sentimento, ma deve
diventare azione concreta. Per questo, oltre alle cure mediche, ci impegniamo a offrire alle famiglie
un posto sicuro dove possano respirare un po’ di pace. Sappiamo che per ciascuno di questi bambini
il percorso sarà impegnativo, ma non dovranno affrontarlo da soli: avranno accanto la nostra
comunità, con la sua competenza e la sua umanità, nel segno della missione che la Santa Sede ci
affida da sempre».
