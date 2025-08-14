Close Menu
Trending
giovedì 14 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Trentino Alto Adige

Laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche: aperte le iscrizioni

By Nessun commento3 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 center-531933
Ufficio comunicazioneCOMUNICATO STAMPA
LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE: APERTE LE ISCRIZIONI Disponibili 25 posti per la sede di Trento. Domande entro il 5 settembre. Test di ammissione il 25 settembre
Sono aperte le iscrizioni al Corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche attivato dall’Università degli studi di Verona nella sede del Polo universitario delle professioni sanitarie di Trento. Ci si potrà iscrivere fino al 5 settembre; il test di ammissione si terrà a Verona il 25 settembre. Il corso biennale post lauream, con indirizzo in cure primarie, infermieristica e ostetricia di famiglia, rientra nel catalogo delle proposte formative del Polo universitario delle professioni sanitarie della Provincia di Trento e dell’Ateneo di Verona ed è rivolto a chi è già in possesso della laurea o del diploma universitario abilitante alle professioni di infermiere, infermiere pediatrico, ostetrica o di altro titolo equipollente.
Il corso di laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche rappresenta un percorso formativo innovativo, proiettato verso il futuro e in linea con le indicazioni del PNRR. L’obiettivo è rafforzare e riorganizzare la medicina territoriale, puntando su modelli assistenziali come l’home care, le case e gli ospedali di comunità e i servizi di coordinamento. Al centro c’è un approccio integrato tra ospedale e territorio, con un’assistenza interprofessionale orientata alla presa in carico globale della persona. Nella nostra realtà infermieri e ostetriche continuano a svolgere un ruolo fondamentale nel garantire la continuità assistenziale tra ospedale e territorio, rispondendo ai bisogni sanitari, assistenziali e socio-sanitari di persone, famiglie e comunità.
Il percorso di studi è progettato per sviluppare competenze avanzate in ambito clinico-assistenziale, formativo, di ricerca e di management. In particolare, la formazione clinica mira a preparare professionisti capaci di operare con eccellenza in ambito preventivo, educativo, riabilitativo e palliativo, gestendo anche situazioni di elevata complessità. I laureati saranno in grado di promuovere la salute, supportare il self-management nelle patologie croniche e gestire percorsi personalizzati di assistenza rivolti alla persona, alla famiglia e alla comunità.
Il corso approfondisce inoltre l’uso delle tecnologie a supporto dell’assistenza, promuovendo strumenti per la valutazione e il monitoraggio continuo degli assistiti. Si svilupperanno anche competenze legate all’analisi dei contesti organizzativi territoriali, alla leadership, al lavoro in team, all’integrazione tra servizi e alla valutazione della qualità dell’assistenza.
I laureati magistrali con indirizzo in cure primarie, infermieristica e ostetricia di famiglia saranno figure chiave all’interno dei team multidisciplinari, con un elevato grado di autonomia e responsabilità. Potranno assumere ruoli di coordinamento, dirigenza gestionale o specializzazione avanzata, contribuendo in modo strategico all’evoluzione dei servizi sanitari.

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl