Comunicato Stampa – ZEN 1 – tetti utilizzati come deposito di droga.doc

Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Comando Provinciale Carabinieri Palermo
Palermo, 14 agosto 2025
COMUNICATO STAMPA
ZEN 1: TETTI UTILIZZATI COME DEPOSITO DI DROGA.
I Carabinieri della Stazione di San Filippo Neri durante l’espletamento di un servizio di
controllo del territorio, hanno notato la presenza di un ragazzo che tenendo in mano una
busta in plastica, camminava sul solaio calpestabile di un condominio della via D’Alvise.
Il giovane accortosi della presenza dell’autovettura dei militari, inizialmente si è
inginocchiato e, dopo pochi secondi, si è allontanato dal parapetto verso l’interno della
superficie calpestabile.
L’atteggiamento del giovane ha insospettito i Carabinieri che, hanno deciso di procedere
con una verifica; sul tetto del condominio i tutori dell’ordine non hanno trovato la presenza
del ragazzo ma, all’interno della canna fumaria del tetto della palazzina, hanno rinvenuto un
sacchetto in plastica contenente 8 panetti di hashish del peso superiore ai 750 grammi ed
ulteriori 55 grammi della medesima sostanza, già suddivisa in dosi.
La sostanza stupefacente per i relativi accertamenti qualitativi e quantitativi, è stata
sequestrata ed inviata al Laboratorio per le Analisi delle Sostanze Stupefacenti del Comando
Provinciale di Palermo.

