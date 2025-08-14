Close Menu
giovedì 14 Agosto 2025
Agenparl Italia

comunicato stampa-Spaccio di sostanze stupefacenti: la Polizia di Stato esegue due arresti

Logo (AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 POLIZIA DI STATO
QUESTURA DI RIMINI

Rimini, 14 Agosto 2025
COMUNICATO STAMPA
Spaccio di sostanze stupefacenti: la Polizia di Stato esegue due arresti
Nella tarda serata del 13 Agosto, le Volanti della Questura di Rimini, nell’ambito del servizio del controllo del territorio, hanno tratto in arresto due soggetti per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, nella zona del lungomare zona Porto, nei pressi di un locale i poliziotti notavano due soggetti che apparivano sospetti alla vista delle divise; non appena raggiunti per il normale controllo documentale, percepivano un forte odore riconducibile a cannabinoidi.
Alla richiesta di cosa avessero nelle tasche, uno dei due ragazzi estraeva un frammento di sostanza vegetale che poi si accertava essere hashish, mentre dal borsello dell’altro soggetto si poteva rinvenire un contenitore metallico con della polvere bianca, accertato poi essere cocaina.
I due venivano accompagnati in Questura per gli accertamenti del caso ed una volta sottoposti a perquisizione personale, si potevano rinvenire nelle mutande altra sostanza del tipo hashish oltre ad involucri contenente cocaina ed una somma di denaro di 110 euro suddivise in piccolo taglio e tutte stropicciate.
Il tutto veniva posto sotto vincolo di sequestro e i due ragazzi, entrambi regolari sul Territorio Nazionale, venivano arrestati per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e giudicati dal Tribunale nella direttissima odierna che si è conclusa con la convalida dell’arresto. Nei confronti di entrambi sono stati adottati il foglio di via dal Comune di Rimini.
Si ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza.

