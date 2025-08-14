Assessore Cupparo a Premio Somma a Tursi

(AGENPARL) – Thu 14 August 2025 Per l’Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Cupparo – che ieri a
Tursi ha ricevuto, come imprenditore, il Premio intitolato a Faustino Somma
– la partecipazione al talk su turismo, sviluppo economico, scuola, sport,
formazione è stata l’opportunità per illustrare gli ultimi Avvisi Pubblici
approvati in Giunta. Tra i più significativi l’ Avviso rivolto alle imprese
del settore turistico per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta
ricettiva e della ristorazione con una dotazione finanziaria complessiva
dell’intervento è pari a 15 milioni di euro. Nello specifico, 10 milioni
saranno destinati al rafforzamento delle strutture alberghiere ed
extralberghiere, mentre 5 milioni andranno a beneficio delle strutture
della ristorazione, sia in connessione con attività ricettive esistenti,
sia autonome. In piena stagione turistica – ha detto Cupparo – vogliamo
incoraggiare i nostri operatori a investire nella qualità dell’ospitalità,
che rappresenta un tratto distintivo apprezzato da chi sceglie la
Basilicata come meta di soggiorno. Le risorse stanziate offrono
un’occasione concreta per qualificare l’offerta, creare nuovi posti letto e
incentivare nuova occupazione nel comparto. Per la scuola, la Giunta
regionale ha approvato l’Avviso pubblico “Piano edilizia scolastica”,
finanziato con 9,5 milioni di euro a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2021-2027 ed ha dato il via libera anche all’Avviso “Laboratori
Stem”, con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro. “Stiamo mettendo
la scuola al centro delle nostre politiche. Dopo aver investito nella
sicurezza e nella qualità degli edifici scolastici, – ha aggiunto Cupparo –
diamo un segnale forte anche sul piano della didattica e dell’innovazione.
I laboratori Stem che finanzieremo serviranno a colmare il divario digitale
e a rafforzare le competenze dei nostri giovani, rendendoli più competitivi
e protagonisti del futuro. Non è solo un intervento tecnico ma un
investimento educativo e sociale. Vogliamo far emergere i talenti,
stimolare la curiosità scientifica, accendere nuove vocazioni. E sono
particolarmente soddisfatto dei risultati degli esami di secondaria
superiore: tutti i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono stati promossi,
in 163 hanno ottenuto anche la lode”.
Per lo Sport l’importo di spesa complessivo dell’A.P. “Infra Sport” – per
la presentazione e selezione di operazioni di rigenerazione e
riqualificazione di impianti sportivi esistenti – è di circa 17,5 milioni
di euro per finanziare 40 progetti. “La Regione – ha detto l’assessore –
intende dare risposte soprattutto alla crescente domanda di pratica
sportiva ad ogni livello come un importante strumento di partecipazione,
aggregazione e crescita giovanile, benessere e coesione sociale”.
Nel suo intervento Cupparo, tra l’altro, ha detto: “Credo che anche in
questo modo si può ricordare l’ idea di sviluppo territoriale di Faustino
Somma, uno dei pionieri del progresso industriale della Basilicata
lasciando segni di un’intesa attività che ha spaziato in tanti campi non
solo dell’imprenditoria e della finanza. Per continuare ad alimentare la
speranza di progresso che Somma ha rappresentato anche attraverso la
ricerca di un rapporto positivo tra città capoluogo e periferia, valore che
oggi affannosamente cerchiamo di portare avanti specie per far pesare di
più tutte le periferie della nostra regione, dobbiamo investire nei
giovani, incoraggiarli e formali per l’autoimprenditoria. Per questo
ribadisco la volontà del Dipartimento e della Giunta a venire incontro alle
esigenze dei giovani imprenditori che resistono ai venti di crisi e sono
decisi a svolgere un ruolo di protagonismo per il benessere delle nostre
popolazioni. Le aziende sono fatte di persone come Somma ci ha insegnato e
i giovani e le donne sono fondamentali al futuro della nostra
imprenditoria”.
