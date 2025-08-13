Close Menu
Trending
mercoledì 13 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Emilia Romagna

Tragedia aerea della Besurica, nel 19° anniversario il ricordo delle vittime (foto Del Papa)

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Piacenza, 13 agosto 2025
Oggetto: Tragedia aerea della Besurica, nel 19° anniversario il ricordo delle vittime (foto Del Papa)
Nel diciannovesimo anniversario della tragedia aerea che coinvolse il cargo C130 di Air Algerie precipitato all’estrema periferia di Piacenza, in località Cà degli Ossi, il 13 agosto 2006, non è mancato il consueto omaggio che l’Amministrazione comunale tributa al comandante Abdou Mohamed, al co-pilota Mohamed Tayeb Bederina e al tecnico di bordo Moustafa Khadid, deponendo un mazzo di fiori presso la stele commemorativa in via Marzioli, alla Besurica. E nel cuore del quartiere, come sempre, la parrocchia di San Vittore ha dedicato alle vittime il ricordo della comunità, durante la messa delle 18 cui ha preso parte la sindaca Katia Tarasconi, che poco prima ha sostato per alcuni minuti presso il monumento che porta il nome dei membri dell’equipaggio.
“Con sincera commozione – sottolinea la sindaca Tarasconi – ci ritroviamo oggi per ricordare il tragico incidente aereo avvenuto diciannove anni fa alla periferia della nostra città e per rinnovare l’abbraccio ideale della comunità piacentina ai familiari delle vittime, cui ci sentiamo profondamente vicini. Il ricordo di quella tragica notte rimane vivido nella nostra memoria collettiva e ci accompagna ancora oggi, nella consapevolezza che a Piacenza fu risparmiato un disastro di proporzioni ancor più gravi. Il nostro pensiero va innanzitutto ai tre membri dell’equipaggio che persero la vita in quel tragico evento: il comandante Abdou Mohamed, il co-pilota Mohamed Tayeb Bederina e il tecnico di bordo Moustafa Khadid, ai loro cari e alle loro famiglie, che hanno dovuto affrontare il dolore incommensurabile della perdita. Con uguale intensità esprimiamo la nostra riconoscenza a tutte le donne e gli uomini che, con coraggio, prontezza e abnegazione, intervennero nei minuti e nelle ore successive – le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, le associazioni di primo soccorso e i volontari – nel tentativo, purtroppo vano, di salvare i tre uomini a bordo, mettendo in sicurezza l’area e tutelando l’incolumità di tutti i cittadini”.
Segue foto Del Papa

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl