Lotta alle zanzare, a Montemurlo i trattamenti larvicidi continueranno per tutta l’estate.

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 Comunicato Stampa
L’assessore Vignoli: «Indispensabile la collaborazione dei privati»
Sono già quattro i trattamenti anti-zanzara effettuati da inizio maggio a Montemurlo. Interessate circa 7 mila caditoie in tutte le frazioni
La lotta alle zanzare a Montemurlo non si è mai fermata e proseguirà fino alla fine della stagione estiva. La disinfestazione antilarvale, effettuata da Alia Plures nelle aree pubbliche è stata avviata a partire dal mese di maggio e andrà avanti per tutto il mese di settembre, mentre per ottobre l’opportunità della disinfestazione sarà valutata in base all’andamento delle condizioni meteorologiche e del perdurare o meno del caldo.
Ad oggi sono stati completati i primi quattro cicli di trattamento ( effettuati il 9 maggio, il 10 giugno, il 9 luglio e l’8 agosto ), ciascuno dei quali ha interessato 254 tratti stradali tra Montemurlo centro, Oste e Bagnolo ed una media di 6992 caditoie per passaggio, riconosciute come i principali focolai di riproduzione delle zanzare nell’area pubblica. Il prossimo ciclo di disinfestazione è previsto a partire dall’8 settembre.
l prodotto utilizzato è specificamente formulato per il controllo degli stadi larvali delle zanzare mentre i trattamenti adulticidi, in base al “Piano di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi nella Regione Toscana”, possono essere previsti ed autorizzati solo dal Dipartimento della Prevenzione dell’Azienda USL. In seguito a eventuali segnalazioni, Alia attiva interventi di monitoraggio post-trattamento e, a tal proposito, sono previste verifiche e controlli mirati, in particolare nelle aree verdi pubbliche.
«La lotta alle zanzare è fondamentale per garantire la salute pubblica ma richiede la collaborazione dei dei cittadini nella gestione delle aree private- spiega l’assessore all’ambiente, Alberto Vignoli – Piccoli e semplici gesti quotidiani, come evitare il ristagno d’acqua sotto ai vasi di fiori, può essere d’aiuto per l’efficacia complessiva delle azioni di prevenzione». Le azioni larvicide svolte da Alia su aree pubbliche per conto del Comune coprono il 30% del territorio comunale. Non potendo intervenire su aree private come cortili, giardini e terrazze, sono i privati cittadini che devono mettere in atto comportamenti corretti per evitare che si possano sviluppare focolai di zanzare. «In molte zone del territorio sono presenti focolai attivi, non gestiti, su aree private che sfuggono al controllo diretto di Alia ma che influiscono in maniera importante sulla presenza delle zanzare e sul fastidio rilevato dagli utenti.- prosegue Vignoli- Dunque l’appello – ancora una volta- è a collaborare attivamente con il Comune nella lotta a questi fastidiosi insetti e a mettere in atto tutte le misure che possono aiutare a prevenire la proliferazione degli insetti ma anche a proteggere le persone più fragili come anziani e bambini da eventuali infezioni o malattie».
Nelle foto_Alberto Vignoli
Fabiana Masi
Ufficio stampa Comune di Montemurlo

