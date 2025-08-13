Close Menu
mercoledì 13 Agosto 2025
Sardegna

ESECUZIONE DI UNA ORDINANZA CAUTELARE A CARICO DI 2 PERSONE PER L’OMICIDIO DI MARIO GRAZIANO LODDO, AVVENUTO A ORTUERI NEL GENNAIO 2023

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 LEGIONE CARABINIERI “Sardegna”
Comando Provinciale di Nuoro
––––––––––––
COMUNICATO STAMPA DEL 14 AGOSTO 2025
Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Nuoro
Esecuzione di una ordinanza cautelare a carico di 2 persone per l’omicidio di Mario Graziano LODDO, avvenuto a Ortueri nel gennaio 2023.
Nella mattinata del 12 agosto, tra Orotelli (NU) e Anela (SS), personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, coadiuvato da quello dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e dalle articolazioni territorialmente competenti, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Oristano, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 2 persone entrambe originarie di Orotelli, indagate per reati di omicidio volontario in concorso, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco in concorso, ricettazione in concorso.
Il provvedimento restrittivo scaturisce da una complessa attività di indagine, avviata in data 8 gennaio 2023 dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro immediatamente dopo l’omicidio di Mario Graziano Loddo avvenuto nelle campagne di Ortueri, in località “Ghenna e Juncu”.
Le indagini, sviluppate attraverso indagini tecniche e tradizionali, hanno permesso di dimostrare come l’allora 55enne imprenditore agricolo Mario Graziano Loddo fosse stato freddato con colpi di fucile sparati da due uomini (un 48enne e un 51 enne) originari di Orotelli, entrambi già noti alle forze di polizia.

