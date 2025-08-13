Close Menu
CS del 13 agosto 2025

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 ASL Benevento: rinnovato il parco mezzi del servizio di emergenza-urgenza
L’ASL Benevento ha completato il rinnovamento del parco mezzi dedicato al servizio di emergenza-urgenza territoriale 118. Grazie a un percorso di acquisizione che ha superato alcune complessità di natura burocratico-amministrativa — risolte in tempi rapidi grazie a un contatto diretto e a una collaborazione immediata con il Comune e con tutti gli attori coinvolti — oggi il servizio può contare su 13 nuovi mezzi di soccorso pienamente operativi, dotati delle più moderne attrezzature per garantire interventi rapidi ed efficaci su tutto il territorio provinciale.
A questi si aggiungono due nuove automediche, anch’esse di ultima generazione: una operativa a Benevento e una a Torre Palazzo, entrambe attrezzate per supportare tempestivamente le situazioni di maggiore criticità. È previsto, inoltre, l’arrivo di un’ulteriore automedica entro la fine del mese corrente.
Il potenziamento del servizio di emergenza-urgenza rappresenta una delle prime azioni a cui la nuova Direttrice Generale dell’ASL Benevento, dott.ssa Tiziana Spinosa, ha voluto dedicarsi fin dal suo insediamento, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta alle emergenze sanitarie e migliorare la qualità dell’assistenza ai cittadini.
“Garantire un servizio di emergenza-urgenza efficiente e capillare è un dovere verso la nostra comunità – ha dichiarato la dott.ssa Spinosa –. Disporre di mezzi moderni e pienamente operativi significa poter intervenire con maggiore tempestività e sicurezza, mettendo al centro il bisogno di salute delle persone. Ringrazio il Comune e tutti i soggetti coinvolti per la disponibilità e la rapidità con cui, anche con semplici contatti diretti, hanno contribuito a rimuovere gli ostacoli e a rendere possibile questo risultato in tempi brevi”.
