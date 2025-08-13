Comunicato stampa n. 50 del 13 agosto 2025: “La Camera di Commercio di Sondrio cerca un tirocinante per uno stage extracurricolare”

(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 *La Camera di Commercio di Sondrio cerca un tirocinante per uno stage
extracurricolare*
La Camera di Commercio di Sondrio ha indetto un avviso pubblico per la
selezione di un tirocinante da inserire in uno stage extracurricolare della
durata di sei mesi. L’inizio dello stage è previsto per il 15 ottobre 2025
e si svolgerà presso la sede della Camera di Commercio in Via Piazzi 23, a
Sondrio.
Lo stage è finalizzato a fornire esperienza formativa in diverse aree:
– Supporto ai progetti promozionali della Camera di Commercio in
vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026.
– Collaborazione nella gestione e organizzazione di eventi legati
al turismo e alla promozione del territorio.
– Assistenza nella comunicazione e nella redazione di materiali
informativi.
I candidati devono essere in possesso di una laurea in discipline
turistiche o comunque coerenti con le attività previste. Sono inoltre
richieste un’ottima conoscenza dell’italiano e dell’inglese, eccellenti
capacità relazionali e motivazione personale.
Al tirocinante selezionato verrà corrisposta un’indennità mensile di €
600,00. Per i candidati non residenti in provincia di Sondrio, la Camera di
Commercio si farà carico della messa a disposizione dell’alloggio. Lo stage
prevede una presenza minima di 20 ore settimanali.
Le domande di partecipazione, redatte secondo il modello allegato
all’avviso, corredate da curriculum vitae dettagliato e lettera
motivazionale, dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 20 settembre
2025. La documentazione deve pervenire in un unico file PDF all’indirizzo
specificando nell’oggetto “Domanda per stage extracurricolare”.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito web della Camera
di Commercio di Sondrio, dove sono disponibili l’avviso completo e la
modulistica. È anche possibile inviare una richiesta all’indirizzo email
*Sara Narduzzi*
U.O. Organizzazione e Performance
Camera di Commercio di Sondrio
Web: https://www.so.camcom.it/
(AGENPARL) – Wed 13 August 2025 *La Camera di Commercio di Sondrio cerca un tirocinante per uno stage