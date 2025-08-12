(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 COMUNE DI PIACENZA
Ufficio Stampa
Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza
http://www.comune.piacenza.it
Piacenza, 12 agosto 2025
Oggetto: Ferragosto al Museo? Palazzo Farnese aperto per visite
Venerdì 15 agosto, i Musei Civici di Palazzo Farnese saranno aperti con orario
continuato dalle 10 alle 18 offrendo, incluse nel prezzo del biglietto, quattro visite
guidate straordinarie, sino ad esaurimento dei posti disponibili.
Alle 10.15, l’opportunità di andare alla scoperta degli antichi reperti del Museo
Archeologico, alle 11.30 e 16.15 l’itinerario dedicato alla Pinacoteca, alle 15 il focus
sulla Sezione Civica e la collezione delle Carrozze.
informazioni
prenotazioni,
possibile
scrivere
PIACENZA PRIMOGENITA
DELL’UNITÀ D’ITALIA
(AGENPARL) – Tue 12 August 2025 COMUNE DI PIACENZA