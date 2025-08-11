(AGENPARL) – Mon 11 August 2025 *GANGI, CONCLUSA LA 60ESIMA EDIZIONE DELLA SAGRA DELLA SPIGA*
*Gangi, **1**1* *Agosto** 202**5*
*Si conclude **con successo** l’edizione **numero **60 **della Sagra della
Spiga di Gangi. **La* manifestazione è stata organizzata dalla *Pro Loco **in
collaborazione con il Comune di Gangi **e** numerose associazioni **locali**.
**S**ette giorni di **eventi** c**on la riproposizione (dopo anni di
assenza) di** “Memorie e Tradizioni” il percorso storico, culturale e
gastronomico **che ha visto anche **il coinvolgimento di Slow Food Sicilia**.
I**l clou **ieri pomeriggio con** il Corteo **di Demetra. **Ad affollare **il
centro storico, da piazza **San Paolo, piazza del Popolo e** Viale delle
Rimembranze, **migliaia di persone **che hanno ammirato non solo *uno *spaccato
della vita nei campi,* la benevolenza divina e l’intimo e profondo legame
con la *liturgia pagana **e **ancora **la storia e **le **tradizioni locali**.
**Oltre **due**cento **i** figuranti. Attrazione è stata la “Stravula”
antico carro, **simile ad una slitta,** trainato dai buoi **e**
appositamente adornato con spighe, **enormi pani** e fiori. **A chiudere la
kermesse, ieri sera, il concerto del gruppo gangitano “La Cicciuzzi”.*
“È con grande soddisfazione che, a nome dell’amministrazione comunale e mio
personale, desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti coloro che
hanno contribuito alla riuscita di questa sessantesima edizione della Sagra
della Spiga – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – quest’anno
è stato celebrato anche il 70esimo anno di fondazione della Pro-Loco motore
trainante di questa manifestazione e di tante altre, alla quale va il mio
ringraziamento come anche alle associazioni che hanno collaborato alla sua
