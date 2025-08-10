Close Menu
INCENDIO VESUVIO, PROTEZIONE CIVILE LAZIO IN VIAGGIO VERSO LA CAMPANIA PER SUPPORTO OPERAZIONI SPEGNIMENTO

(AGENPARL) - Roma, 10 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sun 10 August 2025
UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE
COMUNICATO STAMPA
INCENDIO VESUVIO, PROTEZIONE CIVILE LAZIO IN VIAGGIO VERSO LA CAMPANIA
PER SUPPORTO OPERAZIONI SPEGNIMENTO
Roma, 10 agosto 2025 – Dieci squadre Antincendio Boschivo della Protezione Civile del Lazio sono in viaggio verso la Campania per supportare le attività di spegnimento del vasto incendio che interessa l’area del Vesuvio. Entro stasera arriveranno le prime 5 squadre, pronte per dare il loro sostegno. Da domani ulteriori convogli raggiungeranno la zona per un impegno complessivo di circa 60 persone con 8 mezzi pick-up e 2 botti, una da 40.000 lt e una da 5.000 lt.

