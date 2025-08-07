(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Piacenza, 7 agosto 2025
Oggetto: Nuovo Polisportivo, al via il bando di gara. Entro il 30 ottobre
le domande di ammissione
E’ il 30 ottobre, entro le ore 12, il termine per la presentazione delle
offerte in adesione al bando di gara per la realizzazione del nuovo
Polisportivo di Piacenza. Lo sancisce la determina pubblicata oggi, 7
agosto, sull’Albo Pretorio online dell’ente, approvando il quadro tecnico
economico che la Giunta aveva deliberato il 17 luglio scorso e confermando
tutti gli aspetti tecnici: la durata della concessione – del valore di
329.435,82 euro per oneri di sicurezza), al netto di iva e altri
adempimenti di legge, il disciplinare di gara e lo schema di convenzione.
Si conferma l’investimento complessivo di 17.7 milioni di euro con la
pubbliche così ripartite: 1.5 milioni di euro di contributo della Regione
Emilia Romagna e la parte restante con finanziamento tramite mutuo con
l’Istituto per il Credito Sportivo. Tutti i documenti di gara sono
consultabili sul sito web comunale e al link
https://appalti.comune.piacenza.it/PortaleAppalti.
L’affidamento riguarda l’esecuzione delle attività di progettazione
esecutiva, la realizzazione degli interventi di riqualificazione e
rifunzionalizzazione del centro sportivo, nonché la gestione economica e
funzionale del polo natatorio, comprendente i servizi di carattere
ricreativo-sportivo, i servizi collaterali, le attività amministrative e
manutentive ordinarie e straordinarie.
Come anticipato con il via libera al PFTE, innovazione e sostenibilità sono
elementi chiave del progetto, che prevede la realizzazione di piscine
coperte e all’aperto, una vasca olimpionica utilizzabile tutto l’anno
(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Piacenza, 7 agosto 2025