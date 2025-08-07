Close Menu
Trending
giovedì 7 Agosto 2025
Abbonati Login
Abbonati
Emilia Romagna

Nuovo Polisportivo, al via il bando di gara. Entro il 30 ottobre le domande di ammissione

By Nessun commento2 Mins Read
Logo (AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Piacenza, 7 agosto 2025
Oggetto: Nuovo Polisportivo, al via il bando di gara. Entro il 30 ottobre
le domande di ammissione
E’ il 30 ottobre, entro le ore 12, il termine per la presentazione delle
offerte in adesione al bando di gara per la realizzazione del nuovo
Polisportivo di Piacenza. Lo sancisce la determina pubblicata oggi, 7
agosto, sull’Albo Pretorio online dell’ente, approvando il quadro tecnico
economico che la Giunta aveva deliberato il 17 luglio scorso e confermando
tutti gli aspetti tecnici: la durata della concessione – del valore di
329.435,82 euro per oneri di sicurezza), al netto di iva e altri
adempimenti di legge, il disciplinare di gara e lo schema di convenzione.
Si conferma l’investimento complessivo di 17.7 milioni di euro con la
pubbliche così ripartite: 1.5 milioni di euro di contributo della Regione
Emilia Romagna e la parte restante con finanziamento tramite mutuo con
l’Istituto per il Credito Sportivo. Tutti i documenti di gara sono
consultabili sul sito web comunale e al link
https://appalti.comune.piacenza.it/PortaleAppalti.
L’affidamento riguarda l’esecuzione delle attività di progettazione
esecutiva, la realizzazione degli interventi di riqualificazione e
rifunzionalizzazione del centro sportivo, nonché la gestione economica e
funzionale del polo natatorio, comprendente i servizi di carattere
ricreativo-sportivo, i servizi collaterali, le attività amministrative e
manutentive ordinarie e straordinarie.
Come anticipato con il via libera al PFTE, innovazione e sostenibilità sono
elementi chiave del progetto, che prevede la realizzazione di piscine
coperte e all’aperto, una vasca olimpionica utilizzabile tutto l’anno

Share.

Related Posts

Leave A Reply

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl