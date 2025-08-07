(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 COMUNE DI PIACENZA
Ufficio Stampa
Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza
http://www.comune.piacenza.it
Piacenza, 7 agosto 2025
Oggetto: Incontro allo stadio Garilli tra la sindaca Tarasconi e il Piacenza Calcio
Si è svolto questa mattina allo stadio comunale Garilli l’incontro tra la sindaca Katia
Tarasconi e il Piacenza Calcio. Accolta dai vertici societari e dagli sponsor, la prima
cittadina ha salutato staff tecnico e giocatori, ricevendo in omaggio dal capitano
Jacopo Silva la maglia ufficiale e il gagliardetto del club, prima della foto di gruppo
con la squadra.
Nel suo intervento, la sindaca ha rinnovato il sostegno dell’Amministrazione
comunale alla squadra e alla società, sottolineando l’orgoglio con cui il Comune
accompagna il percorso del Piacenza. Un’occasione per invitare tutti – dirigenti,
tecnici, atleti – a essere sempre motivo di orgoglio per la città e un esempio positivo
per i più giovani, dentro e fuori dal campo.
“Portate il nome di Piacenza fuori dai nostri confini territoriali – ha dichiarato – e
rappresentate una realtà in cui la comunità si riconosce. L’augurio è che possiate
riportare il Piacenza dove merita di essere. E, perché no, vincere il campionato”.
Il presidente Marco Polenghi ha ringraziato la sindaca per la vicinanza e il sostegno
che il Comune ha sempre garantito al club, sottolineando l’impegno della società a
ricambiare la fiducia con un campionato all’altezza delle aspettative.
PIACENZA PRIMOGENITA
DELL’UNITÀ D’ITALIA
(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 COMUNE DI PIACENZA