giovedì 7 Agosto 2025
Lombardia

Cantiere svincolo Bione, chiusura piazza Atleti Azzurri d’Italia

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2025

(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 Buongiorno,
vi segnaliamo che il cantiere dei lavori programmati per la realizzazione dello svincolo del Bione​, collegato con la creazione del quarto ponte, è giunto alla fase che comporta, a partire da lunedì prossimo 11 agosto, la chiusura definitiva del parcheggio di piazza Atleti Azzurri d’Italia, dove troverà spazio la rotatoria nord del nuovo raccordo.
Per gli utenti del centro sportivo comunale sarà possibile continuare a utilizzare l’area di sosta di via Don Ticozzi, confinante coi campi sportivi del centro.
Grazie per la collaborazione,
cordiali saluti.
