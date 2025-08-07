(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 BERENGO GARDIN. BRUNETTA: UN MAESTRO DEL BIANCO E NERO, UN ARTISTA SENZA TEMPO
“Ci ha lasciato Gianni Berengo Gardin, uno dei più importanti ed influenti fotografi italiani, per me un amico caro. Nel suo impegno professionale ha documentato la vita quotidiana con uno stile inconfondibile. Maestro delle immagini in bianco e nero, le preferiva al colore perché diceva: “eliminano il superfluo” e danno la vera essenza del mondo reale. Ha immortalato Venezia attraverso l’obiettivo in tutte le sue sfaccettature: i luoghi iconici del turismo, le attività degli abitanti, i canali, le splendide architetture. Berengo Gardin amava definirsi “un fotografo onesto”. Questa qualità, unita ad una arte visiva comune a pochi, lo collocano nel Pantheon degli artisti senza tempo, artisti che hanno contribuito a far conoscere l’Italia nel mondo”. Lo scrive in una nota il presidente del CNEL Renato Brunetta.
Ufficio Stampa
[Immagine che contiene testo, logo, Marchio, emblema Descrizione generata automaticamente]
Web: http://www.cnel.it
(AGENPARL) – Thu 07 August 2025 BERENGO GARDIN. BRUNETTA: UN MAESTRO DEL BIANCO E NERO, UN ARTISTA SENZA TEMPO