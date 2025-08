(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

Piacenza, 6 agosto 2025

Oggetto: Tangenziale di Piacenza, avviati i lavori per due rotonde provvisorie

all’uscita Farnesiana.

A fronte della prospettata chiusura del ponte sul Nure lungo la Statale 9 – con inizio

effettivo dei lavori di manutenzione straordinaria previsto tra l’8 e il 15 settembre – sono

stati analizzati i percorsi viabilistici individuati come alternativi nel periodo in cui non

sarà possibile percorrere via Emilia Parmense. In particolare, considerando il fatto che

la deviazione principale interesserà la Strada Provinciale n. 6 di Carpaneto e la

Tangenziale di Piacenza, sono state prese in esame le uscite di quest’ultima all’altezza

della Farnesiana: una doppia intersezione stradale da sempre ritenuta critica sotto il

profilo della sicurezza, soprattutto per alcune manovre che, con l’aumento dei flussi di

traffico, risulterebbero troppo difficili e pericolose.

“L’ipotesi inizialmente formulata – spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni – è stata

quella di chiudere completamente le rampe di svolta a sinistra all’uscita dalla

Tangenziale, ossia quelle più rischiose in quanto prevedono l’attraversamento di corsia,

il che avrebbe però depotenziato l’efficacia di un’arteria stradale fondamentale. Per

questo, come Comune di Piacenza, in accordo con la Provincia, abbiamo richiesto ad

Anas la realizzazione di due rotatorie provvisorie, per una migliore gestione delle

intersezioni che favorisca un sensibile incremento della sicurezza stradale, prima ancora

di essere funzionale a garantire la fluidità del traffico”.

In queste settimane l’impegno congiunto degli Uffici Tecnici dei diversi Enti “ha

prodotto – rimarca Bongiorni – una collaborazione decisamente positiva ed efficiente,

che ha permesso l’inizio dei lavori in tempi strettissimi. Il completamento delle due

opere provvisorie è assolutamente in linea sia coi tempi, sia con la minimizzazione degli

impatti viabilistici dovuti alla chiusura del ponte sul Nure. È quindi doveroso un

ringraziamento ad Anas e alla Provincia per la loro disponibilità, così come a tutti i

Tecnici che si sono prontamente attivati”.

L’intervento in questione permette inoltre di sperimentare una soluzione da tempo

immaginata, che potrà essere misurata in modo oggettivo nei suoi effetti. “In particolare

– aggiunge l’assessore – l’Ente provinciale stava già lavorando all’ipotesi di una delle

due rotatorie anche in senso definitivo, e questa misura credo possa accelerare tutta la

fase di valutazione dell’efficacia. Più in generale penso che il metodo di confronto,

coordinato dalla Prefettura in ambito istituzionale e adottato anche in sedi più tecniche,

abbia condotto a buoni risultati, soprattutto perché si è cercato di farsi carico, ognuno

per le proprie competenze, di quanti più aspetti gli Enti locali avevano rilevato come

potenziali criticità. Fatto salvo che la manutenzione del ponte da parte di Anas è

fondamentale, e che inevitabilmente le limitazioni temporanee alla viabilità potranno

generare qualche disagio, penso si debba riconoscere che l’approccio e il sistema

integrato delle misure messe in campo tengono conto delle diverse istanze. Credo sia

una prova importante di maturità territoriale, indubbiamente accompagnata e sostenuta

in modo attivo a più livelli – fino ai nostri Parlamentari locali – a prescindere dalle

rispettive appartenenze politiche”.

Saranno progressivamente rese note tutte le informazioni relative ai piani viabilistici

dettagliati e l’elenco delle azioni previste per la mitigazione dei disagi conseguenti alla

chiusura per la manutenzione del ponte sul Nure lungo la Statale 9. A questo proposito,

a partire dal 25 agosto sarà approntato il piano di segnalamento su tutto il territorio

interessato, portando nel frattempo a regime tutte le altre iniziative di supporto: le

ordinanze che regolano il transito dei mezzi, la convenzione tra Società Autostrade e

Anas per la gratuità del pedaggio nel tratto tra Piacenza Sud e Fiorenzuola e il

potenziamento del servizio ferroviario.

