(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 COMUNICATO STAMPA

STAZIONE MERCI DI OSIMO: IN CORSO DI VALUTAZIONE SOLUZIONI ALTERNATIVE

IL PRESIDENTE ACQUAROLI: “ISTITUIREMO UN TAVOLO TECNICO CON RFI E IL COMMISSARIO PER LA ORTE FALCONARA”

Stazione merci di Osimo: sono in corso di valutazione soluzioni alternative. Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a seguito di interlocuzioni avute con Aldo Isi, amministratore delegato di RFI, rende noto che RFI ha avviato uno studio per la valutazione di soluzioni alternative per la vicenda che riguarda la realizzazione della nuova Stazione merci in zona Osimo-Castelfidardo, raccogliendo le richieste dei territori e delle categorie incontrate nei mesi scorsi.

“Voglio ringraziare Aldo Isi con il quale ho condiviso questa tematica – ha aggiunto il presidente Acquaroli – e che mi ha confermato che è a lavoro per studiare soluzioni alternative che condivideremo nell’ambito di un tavolo tecnico da costituire tra la Regione, il Commissario di Governo per la Orte-Falconara e Rete Ferroviaria Italiana. Abbiamo ritenuto opportuno un confronto per individuare la possibilità di soluzioni alternative ad un progetto che risulta fortemente impattante”.

________________________________