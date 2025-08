(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2025

(AGENPARL) – Wed 06 August 2025 Nota stampa del 6 agosto 2025

PIANTAGIONE DI MARIJUANA CON OLTRE DUEMILA PIANTE INDIVIDUATA DAI CARABINIERI DI GIOIA TAURO GRAZIE AL MONITORAGGIO AEREO: ARRESTATI IN FLAGRANZA DUE SOGGETTI REGGINI SORPRESI A RACCOGLIERE LO STUPEFACENTE

A Nicotera (VV), in un’area rurale particolarmente impervia al confine con il territorio di San Ferdinando (RC), i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, con il prezioso supporto operativo dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Calabria”, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti reggini, sorpresi mentre erano intenti a raccogliere infiorescenze di marijuana da una vasta piantagione di canapa.