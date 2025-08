Trenitalia, auguri di Aricò al nuovo direttore regionale: «Pronti a proseguire percorso di innovazione»

(AGENPARL) - Roma, 4 Agosto 2025

«Esprimo i miei più sentiti auguri di buon lavoro al nuovo direttore Regionale Sicilia di Trenitalia, Pasquale Cammisa. Siamo pronti a continuare, insieme, il percorso che negli ultimi anni ha contribuito a migliorare la mobilità in Sicilia». Lo dichiara l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò.

«Allo stesso tempo, ringrazio il direttore uscente Vincenzo Pullara per la collaborazione in questi ultimi quattro anni, complimentandomi con lui per il nuovo incarico a Fs Logistix – aggiunge Aricò – Regione e Trenitalia hanno raggiunto un importante risultato come il rinnovo del contratto di servizio 2024-2033 che, solo l’anno scorso, ha portato all’aumento di 700 mila “chilometri treno” che, alla scadenza, saranno 2,8 milioni in più rispetto a quello precedente. Ricordo anche l’allestimento di corse speciali per i grandi eventi, il potenziamento delle linee per le principali località turistiche come Taormina, Agrigento e Cefalù, con quest’ultima che porta fino a Milazzo e importante soprattutto in estate per i collegamenti tra le Eolie e le grandi città. E ancora, sempre in alcune mete turistiche, l’introduzione del biglietto integrato fra treno e bus».

