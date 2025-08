COMUNICATO STAMPA ( inviamo foto con altra mail)

(AGENPARL) - Roma, 3 Agosto 2025

VIOLENTO NUBIFRAGIO E TROMBA MARINA COLPISCONO FOSSACESIA: DANNI INGENTI,

STRADE CHIUSE E DUE FERITI

Una violenta tromba marina, accompagnata da pioggia intensa, grandine e

raffiche di vento eccezionali, ha investito il territorio del Comune di

Fossacesia nel pomeriggio di oggi 3 agosto, provocando gravi danni alla

viabilità, ad automobili e infrastrutture. La situazione ha richiesto

l’immediata attivazione da parte del Sindaco Enrico Di Giuseppantonio del

Centro Operativo Comunale (COC), con il coinvolgimento di tutte le forze in

campo.

Le conseguenze dell’evento sono state particolarmente pesanti: due persone

sono rimaste ferite a seguito della caduta di alberi su veicoli in transito

lungo la strada provinciale 217. I feriti sono stati trasportati al Pronto

Soccorso dell’ospedale di Lanciano. Un’altra vettura, sempre sulla stessa

strada, è stata colpita da un albero, fortunatamente senza coinvolgere

persone. Sul Lungomare, due auto con passeggeri a bordo sono rimaste

bloccate nel Sottovia Grotte allagato, ma gli occupanti sono riusciti a

mettersi in salvo. Le auto sono state successivamente rimosse con l’ausilio

dei Vigili del Fuoco.

Numerose strade comunali e provinciali sono state chiuse temporaneamente

per la presenza di numerosi alberi caduti. Tra le principali arterie

colpite si segnalano:

la SP217 Lanciano-Fossacesia Est, che collega il centro cittadino alla

Marina e alla statale 16 Adriatica;

la SP106 Viale di San Giovanni in Venere, interrotta per la caduta di sette

alberi storici;

la SP105 per la Val di Sangro, temporaneamente chiusa per la caduta di due

alberi;

la SP81 Fossacesia-San Vito, nel tratto tra Fossacesia e Rocca San Giovanni;

la Sp112 Via Lungomare;

la SS16 Adriatica, dove un albero è caduto occupando metà carreggiata e

colpendo una vettura in sosta.

Sono numerosi gli alberi e i rami abbattuti dal forte vento anche lungo le

vie e un edificio comunali: via Levante, Parco dei Priori (con un albero

caduto su una linea elettrica), via Fonticelli, via Fonte delle Cave, via

Casone, via Cupa Sant’Agnese, via Marina, via Teodoro, Via Santa Maria, via

Tagliaferri, via Sangro, via Cacciaticchi.

Danni ingenti sono stati rilevati anche a stabilimenti balneari, tende da

sole, dehors di attività commerciali, strutture turistiche. Le linee

elettriche hanno subito i guasti con interruzioni temporanee dell’energia

in alcune zone. Gran parte della segnaletica stradale è stata abbattuta

dalla forza del vento.

Il Centro Operativo Comunale è stato attivato tempestivamente, coordinando

gli interventi con la Prefettura, l’Agenzia Regionale di Protezione

Civile, i Vigili del Fuoco, l’ENEL, la società Ecolan, le Forze dell’Ordine

( Carabinieri e Polizia Locale, in particolare), i volontari e i

dipendenti comunali. La Prefettura di Chieti ha avviato immediatamente il

Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) per una gestione strutturata

dell’emergenza.

Particolarmente colpito anche il comparto agricolo e vivaistico. Si

registrano ingenti danni a coltivazioni: ortaggi, frutteti, uliveti e

vigneti. Il Comune si attiverà per chiedere alla Regione una ricognizione

dei danni, in collaborazione con le associazioni di categoria.

Dichiara il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio:

“Ho seguito personalmente, insieme agli uffici del Comune, coordinati

dall’ing. Nico Priori con la collaborazione di Maurizio Marrone e Domenico

Cicchitti, e agli assessori Umberto Petrosemolo e Danilo Petragnani, ogni

fase dell’emergenza legata a questo evento atmosferico estremo. Ringrazio

il Prefetto di Chieti per l’immediata attivazione del CCS, l’Agenzia

Regionale di Protezione Civile, l’ENEL, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e

la Polizia Locale, Ecolan, i volontari e tutte le strutture, le ditte

private intervenute con competenza e tempestività. Proseguono le operazioni

di pulizia e ripristino della viabilità. Nella giornata di domani

proseguiremo con la rimozione degli alberi e della vegetazione caduta.

Abbiamo attivato l’Ecolan, che da questa notte opererà per la pulizia della

vegetazione lungo le strade. Chiederemo ufficialmente alla Regione Abruzzo

il riconoscimento dello stato di emergenza e un supporto per i danni

subiti.”

Il Comune invita i cittadini alla massima prudenza negli spostamenti e a

segnalare eventuali danni presso gli uffici competenti.

