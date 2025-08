COMUNICATO STAMPA BANDIERA BLU – CORREZIONE REFUSO: LUNEDI 4 AGOSTO E NON DOMENICA

(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

CONSAPEVOLEZZA AMBIENTALE

Anche quest’anno Fossacesia si conferma tra le località balneari virtuose

della costa adriatica, con il riconoscimento della Bandiera Blu ottenuto

per il 24° anno consecutivo. Per celebrare questo importante traguardo, il

Comune organizza una festa aperta a tutta la cittadinanza e ai turisti, che

si terrà lunedì 4 agosto alle ore 19:00 sul Lungomare Nord.

L’iniziativa ha come obiettivo informare e sensibilizzare cittadini e

visitatori sul significato della Bandiera Blu, simbolo di qualità

ambientale e sostenibilità. Da oltre due decenni Fossacesia ottiene questo

riconoscimento grazie a una gestione attenta del territorio e a servizi che

rispondono a parametri precisi in materia di tutela del mare e della costa.

Le ultime analisi dell’ARPA Abruzzo confermano ancora una volta lo stato

eccellente delle acque di balneazione in tutti i punti di monitoraggio

presenti lungo il litorale . Da moltissimi anni, la qualità delle acque di

Fossacesia è costantemente classificata come eccellente, a riprova della

bontà delle scelte ambientali e gestionali intraprese.

La Bandiera Blu è un riconoscimento attribuito dalla Foundation for

Environmental Education (FEE) ai Comuni che rispettano numerosi criteri in

materia di tutela ambientale, qualità delle acque, gestione dei rifiuti,

servizi offerti e attenzione all’educazione ambientale.

Il programma della serata di lunedì 4 agosto: ore 19:00 – Lungomare Nord-

Spiaggia per Tutti: il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, illustrerà il

significato della Bandiera Blu e degli impegni che comporta, con focus sui

dati ambientali più recenti e sulle azioni adottate dal Comune. A

seguire:presentazione ed esibizione musicale della nuova Banda Musicale di

Fossacesia “Tanino De Vincentis”, con l’esecuzione di alcuni brani.

Alle ore 21:00 nell’area dell’ Abbazia di San Giovanni in Venere: “Dalla

collina che domina e guarda il mare”, si terrà il concerto del corso di

formazione musicale per banda e dell’Ensemble di clarinetti, direttore

Leontino Iezzi, in un contesto suggestivo che unisce natura, arte e

tradizione.

Una serata pensata per celebrare un riconoscimento importante e condividere

con tutti il senso di responsabilità e cura che rende Fossacesia un esempio

di sostenibilità sulla Costa dei Trabocchi

