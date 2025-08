(AGENPARL) - Roma, 2 Agosto 2025

(AGENPARL) – Sat 02 August 2025 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 4 A DOMENICA 10 AGOSTO 2025

Lunedì 4 agosto

Ore 15, N ovi Ligure (AL), Municipio, il presidente Cirio e il vicepresidente Chiorino partecipano al Tavolo Ex Ilva

Martedì 5 agosto

Ore 10, Borghetto di Borbera (AL), l’ a ssessore Bussalino partecip a alle celebrazioni per il Santo Patrono

Ore 11, Savigliano (C N ), Alstom Ferroviaria Spa, via Moreno 23, il vicepresidente Chiorino, l’ assessore Bongioanni e il sottosegretario Porchietto partecipa no alla visita allo stabilimento e alla presentazione del nuovo treno a idrogeno Coradia Stream

Mercoledì 6 agosto

Ore 11, Torino, Prefettura, i l presidente Cirio e il vicepresidente Chiorino partecipano al tavolo “Cantieri per l’esecuzione dei lavori Tav in Val di Susa”

Giovedì 7 agosto

Ore 11, Alessandria, Palazzo del Monferrato, Museo della Bicicletta, l’ a ssessore Bussalino partecip a alla conferenza stampa di presentazione della IV edizione di “Monsterrando Gravel in Monferrato”

Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei