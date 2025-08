Fondazione Musica per Roma – appuntamenti dal 3 al 9 agosto 2025

(AGENPARL) - Roma, 1 Agosto 2025

(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 SUMMERTIME 2025

Grande Orchestra Avion Travel – Avion Travel e Medit

Orchestra diretta da Angelo Valori

Sabato 9 agosto 2025

CASA DEL JAZZ ORE 21

Biglietti 30 euro

Grande Orchestra Avion Travel è un sogno, una sfida, una presunzione. Dobbiamo umilmente ridimensionare la nostra presenza facendo largo, nelle nostre maglie, a giovani orchestrali che sapranno andare all’attacco, saremo come le ali sulle fasce che tirano via i difensori avversari per fare spazio ai propri mediani. Modificare il suono tornando alla scrittura pensata in origine, conservare l’espressione, fare riferimento ad una nobile tradizione che va trasmessa e tradita. Grande è il desiderio finalmente di essere piccola moltitudine sul palco, per predicare il noi dopo tanta solitudine, e se il pubblico sarà come speriamo il nostro specchio, i nostri neuroni si accenderanno e ci imiteremo, anzi ci copieremo come insegnavano i grandi maestri.