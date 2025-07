Agenzia regionale 982.25 Emiliano incontra a Roma i ministri Urso e Pichetto Fratin sul futuro dell’ex Ilva

(AGENPARL) - Roma, 31 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 31 July 2025 *Ex Ilva, Emiliano: “impegno per la totale decarbonizzazione della fabbrica

è risultato storico.Una battaglia che la Regione conduce da dieci anni e

che oggi giunge a positiva conclusione”*

“La battaglia della Regione Puglia sulla totale decarbonizzazione dell’ex

Ilva durata dieci anni è giunta alla sua positiva conclusione. Il ministro

Urso ha dato istruzione ai Commissari di Acciaierie d’Italia di inserire la

totale decarbonizzazione nelle clausole contrattuali del nuovo bando di

vendita della fabbrica di Taranto.

L’acquirente sarà obbligato entro sette-otto anni a realizzare forni

elettrici che sostituiranno gli altiforni a ciclo integrale funzionanti a

carbone. Verranno così diminuite del 95% le emissioni nocive che in questi

60 anni hanno funestato la comunità della provincia di Taranto.

Si tratta di un risultato storico che la Regione ha conseguito grazie ad

anni di lavoro e battaglie politiche, anche interne allo stesso centro

sinistra, che rivoluzioneranno il modo di produrre acciaio in Italia ed in

Europa. Vedremo all’esito della gara secondo quali modalità la

decarbonizzazione dovrà avvenire.

Purtroppo la mancata firma dell’accordo di programma non consente ancora di

obbligare l’acquirente al rispetto dei livelli occupazionali, a determinati

investimenti ed altre esigenze poste dai lavoratori e dai cittadini, e non

consente ancora di richiedere al governo le misure compensative sui

controlli ambientali e di salute, sullo sviluppo della città di Taranto e

sulle sue strutture urbanistiche e sanitarie, secondo un progetto

concordato di rilancio e di rinascita che si colleghi ai numero di

interventi che la Regione Puglia sta già realizzando in città”. Lo dichiara

il presidente della Regione Puglia* Michele Emiliano *al termine della

riunione al Mimit a Roma.

Link video immagini copertura

*https://rpu.gl/SQquv*