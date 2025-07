0730 autori del golfo

(AGENPARL) - Roma, 30 Luglio 2025

“Autori del Golfo”

Lancio della manifestazione di interesse rivolta agli autori locali

La Spezia, 30 luglio 2025 – Al via la seconda edizione della manifestazione di interesse “Autori del Golfo”, rivolta agli autori locali per presentare le loro opere nelle sedi delle Biblioteche Civiche, fortemente voluta dall’Amministrazione Peracchini.

Il sindaco della spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “La cultura è il cuore pulsante di una comunità viva e consapevole. Con “Autori del Golfo” vogliamo valorizzare i talenti del nostro territorio, offrendo uno spazio istituzionale dove esprimersi e farsi conoscere. È un’iniziativa che testimonia il nostro impegno concreto nella promozione del libro, della lettura e nel coinvolgere autori locali”.

“Autori del Golfo”, promosso dai Servizi Culturali – Settore Archivi e Biblioteche e Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso”, è un progetto che prevede l’organizzazione di una serie di incontri pubblici nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Urbano, durante i quali autori locali potranno presentare le proprie opere. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno dell’Amministrazione per la diffusione della cultura del libro e della lettura, in coerenza con il Patto per la Lettura sottoscritto dal Comune e con il riconoscimento della Spezia come “Città che Legge”.

Gli autori locali, residenti nella provincia della Spezia e nelle province limitrofe, potranno presentare le proprie opere letterarie pubblicate fra il 2023 e il 2025 da case editrici – non saranno prese in considerazione opere auto pubblicate – in appuntamenti specifici nel periodo settembre – dicembre 2025, con possibilità di estensione fino a maggio 2026 in caso di richieste eccedenti. Un’occasione di promozione della lettura e del libro importante: “Autori del golfo” offrirà loro, infatti, una sede istituzionale dove presentare l’opera e la comunicazione all’interno dei canali social e dei siti internet istituzionali. In sede dell’evento, saranno presenti le librerie per la vendita dei libri.

Qui il testo dell’avviso.

L’Amministrazione Comunale pubblica il presente avviso per manifestazione di interesse rivolto agli autori del territorio che intendano presentare proprie opere letterarie (romanzi, racconti, saggi, studi, poesie) nell’ambito delle attività di promozione della lettura del Sistema Bibliotecario Urbano della Spezia.

Il presente avviso intende creare un elenco di autori locali interessati a presentare le loro opere negli spazi messi a disposizione dal Sistema Bibliotecario Urbano nel periodo che va indicativamente da settembre a dicembre 2025, per un massimo di 10 opere. Nel caso le richieste ritenute idonee fossero eccedenti l’Amministrazione si riserva la possibilità di organizzare ulteriori momenti di presentazione nel periodo gennaio – maggio 2026.

Requisiti:

autore residente nella provincia della Spezia e province limitrofe;

libri pubblicati nel periodo 2023 – 2025;

libri pubblicati da case editrici, non saranno prese in considerazione opere auto pubblicate;

libri non presentati nel territorio del Comune della Spezia.

Una copia del libro dovrà essere messa a disposizione delle biblioteche civiche.

Il sistema bibliotecario metterà a disposizione degli autori:

una sede dove presentare il libro,

la comunicazione e promozione dell’evento attraverso appositi comunicati stampa e all’interno dei canali social e dei siti internet istituzionali.

Non sono previste altre spese a carico dell’Amministrazione.

Gli autori si impegnano:

ad individuare un interlocutore che interverrà durante l’evento,

a contattare una libreria che potrà vendere i libri durante la presentazione,

a promuovere l’evento tramite i propri canali, utilizzando le grafiche messe a disposizione dall’Amministrazione.

Presentazione candidature entro le ore 12 di sabato 13 settembre 2025.

L’Amministrazione provvederà con apposito atto alla nomina di una Commissione Valutatrice delle richieste pervenute che verificherà per ogni domanda la presenza dei requisiti richiesti.

L’elenco sarà formato in base all’ordine di arrivo delle domande (numero e orario di protocollo) e previa valutazione della pubblicazione da parte dell’Amministrazione in merito al valore e all’interesse culturale.

L’Amministrazione si riserva di revocare il presente avviso e il successivo elenco di proposte in qualsiasi momento e a propria discrezione.

La manifestazione d’interesse è pubblicata sul sito del Comune della Spezia http://www.comune.laspezia.it e sul sito http://www.biblioetechelaspezia.it