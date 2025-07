Comunicato stampa Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” – Sabato 2 Agosto

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

La Biblioteca Comunale “Ruggero Guerrieri” di Gualdo Tadino, nell’ambito

del progetto “Estate in Biblioteca”, propone un appuntamento speciale

dedicato a bambini e famiglie in una cornice davvero originale. Sabato 2

agosto alle ore 16:00, la rassegna si sposterà infatti al Museo del

Somaro – Centro per l’Arte Contemporanea di Gualdo Tadino per un

pomeriggio all’insegna della fantasia e del teatro di figura.

Ad attendere il pubblico ci sarà lo spettacolo di burattini in baracca

“Il miracolo della mula”, messo in scena dalla compagnia Fontemaggiore.

Un racconto coinvolgente e poetico, consigliato a partire dai 4 anni,

che vede protagonista il giovane Poldino. Il suo sogno è quello di

sposare l’amata Orsola, ma la Morte, inaspettatamente, ruba la torta di

mele preparata per le nozze. Poldino non si perde d’animo e, con l’aiuto

del vescovo Simplicio, della mula parlante Santuzza e dell’eterea

Beatrice, intraprende un viaggio straordinario fatto di travestimenti,

imprese mirabolanti e perfino una discesa agli inferi per riconquistare

amore e dolcezza.

Uno spettacolo in cui il confine tra umano e burattino si dissolve in un

gioco scenico raffinato, pieno di ritmo, ironia e magia. Un’occasione

unica per vivere un pomeriggio culturale in famiglia in uno spazio

altamente evocativo come il Museo del Somaro.

L’ingresso è gratuito, con prenotazione consigliata al numero WhatsApp

L’iniziativa fa parte del progetto “Classico Vs Contemporaneo_ US”,

finanziato da Sviluppumbria S.p.A. e promosso dal Comune di Gualdo Tadino.