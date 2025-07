(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

Mirano, 28 luglio 2025

Sabato 2 agosto 9° Concerto lirico di San Rocco a Campocroce di Mirano (VE)

Sabato 2 agosto 2025 alle ore 20.45 nella piazza storica di Campocroce di Mirano (VE) si terrà il 9° “Concerto lirico di San Rocco – Galà verdiano”, con un programma dedicato alle arie e ai duetti tratti dalle più famose opere di Giuseppe Verdi.

Il concerto è organizzato dall’Associazione Noi di Campocroce con il patrocinio del Comune di Mirano.

Parteciperanno: soprano Katia Pellegrino, soprano Valeria Causin, tenore Vitaly Kovalchuk, baritono Andrea Zese, al pianofrte Maetro Mauro Perissinotto.

Presenterà la serata Matteo Gobbo Trioli.

Ingresso libero responsabile.

In caso di maltempo il concerto si svolgerà nella palestra comunale di via Mogno a Campocroce.

Per permettere lo svolgimento dell’evento, sabato 2 agosto dalle ore 20.00 alle ore 23.00, o fino a cessate esigenze, sarà vietato il transito in via Chiesa, dall’intersezione con via Lusore (in prossimità civico n.109 di via Chiesa) all’intersezione con via Caorliega.

Il traffico veicolare proveniente da via Chiesa, lato sud, sarà deviato in via Lusore, lato sud. Quello proveniente da via Chiesa, lato nord, sarà deviato lungo via Caorliega verso via Accopè Fratte.

In allegato la locandina.

