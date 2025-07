imprenditori e dirigenti “green”, dell’Ateneo di Udine

(AGENPARL) - Roma, 27 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 27 July 2025 Attività da ottobre a marzo 2026

SOSTENIBILITÀ IN AZIENDA, CORSO PER FORMARE IMPRENDITORI, DIRIGENTI E LIBERI PROFESSIONISTI “GREEN”

Previste 11 borse di studio per 11mila euro complessivi grazie al sostegno di Banca 360 Fvg, CiviBank, Confcommercio di Gorizia, Confindustria Udine, Consorzio Alto Adriatico Energia–Confindustria Alto Adriatico

Udine, 27 luglio 2025 – Fornire a imprenditori, manager, dirigenti d’azienda e liberi professionisti le conoscenze necessarie per condurre un’impresa in modo sostenibile e responsabile. Cioè in grado di coniugare redditività, competitività e creazione di valore con la tutela dell’ambiente e l’accrescimento del benessere sociale. È l’obiettivo della terza edizione del corso “Environmental, social and governance – Esg training program” dell’Università di Udine che finora ha già formato una cinquantina di imprenditori, manager e liberi professionisti “green”. I corsisti, al massimo 35, potranno usufruire di 11 borse di studio, per complessivi 11mila euro. Le borse sono sostenute da: Banca 360 Fvg, CiviBank, Confcommercio di Gorizia, Confindustria Udine, Consorzio Alto Adriatico Energia–Confindustria Alto Adriatico. Il corso si terrà da ottobre a marzo 2026. Le domande di iscrizione vanno presentate entro il 2 ottobre, alle 12. Ulteriori informazioni e modalità d’iscrizione sono disponibili online alla pagina web https://shorturl.at/UPYLm

I contenuti

I corsisti saranno introdotti all’utilizzo di strumenti e indicatori per organizzare il monitoraggio e la misurazione delle performance ambientali, sociali, economiche e del sistema di governo aziendale. Inoltre studieranno le condizioni per il conseguimento delle certificazioni. Sono previste 80 ore di attività formative, online e in presenza (nei fine settimana, alla sera).

I destinatari

Il programma formativo è rivolto a imprenditori, manager, dirigenti aziendali, persone che lavorano o sono destinati a ricoprire ruoli nell’ambito della sostenibilità in azienda, laureati interessati a maturare una conoscenza approfondita sulla sostenibilità in ambito economico-aziendale. (sg)

———————————————

Relazioni esterne

via Palladio 8

33100 Udine, Italia

http://www.uniud.it

Ultime notizie su QuiUniud

[cid:6169c48d-ab2e-4e30-9e5d-525e65a76888]