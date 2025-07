(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 “Senza sangue non si cura”, l’attore Peppe Iodice testimonial d’eccezione della campagna social del Cardarelli

Donazioni cresciute dopo gli appelli dei primari ma resta la carenza del gruppo 0 positivo e di quelli negativi

Napoli, 26 luglio 2025 – Crescono le donazioni al Cardarelli dopo l’appello sui social dei primari dell’ospedale sulla necessità di raccogliere sangue per le attività in emergenza ed elezione, soprattutto in prossimità del mese di agosto e delle vacanze estive. Una prima risposta dell’utenza c’è stata ma non basta: risultano ancora carenti i gruppi 0 positivo e tutti quelli negativi.

Per rafforzare il messaggio della campagna del Cardarelli, “Senza sangue non si cura”, in queste ore l’attore Peppe Iodice ha prestato la propria voce ed il proprio volto per lanciare sui social il suo personale appello ai napoletani attraverso l’ironia. “Prima di partire per le vacanze – dice – andiamo a donare il sangue, anche perché in vacanza cosa dovete farvene di tutto questo sangue?! Mettete che in spiaggia vi salga il sangue alla testa per qualche motivo, meno ne avete e meno rischiate”.

Si può donare tutti i giorni al Padiglione E dell’Ospedale Cardarelli, piano terra, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Per i donatori il parcheggio è gratuito e al termine della donazione si riceverà un kit con borsa, maglietta e braccialetto brandizzato con il logo dell’ospedale.

Ogni giorno ai medici del Cardarelli servono 150 sacche di sangue per poter garantire interventi chirurgici, terapie salvavita ed emergenze. E l’estate è il periodo più critico: in tanti partono, in pochi donano. I pazienti però restano, le urgenze aumentano, le sale operatorie continuano a lavorare. E senza sangue, tutto si ferma.

