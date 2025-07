(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

Oggetto: Zona Holden in Biblioteca, avviso pubblico rivolto al terzo settore per la

coprogettazione di attività di animazione dedicate agli adolescenti

E’ il 21 agosto, entro le 12, il termine entro cui le realtà del terzo settore possono

presentare la propria candidatura per diventare partner del Comune di Piacenza nella

coprogettazione di attività di animazione e accompagnamento – rivolte alla fascia d’età

tra i 12 e i 18 anni – per lo spazio Zona Holden all’interno della Biblioteca Giana

Anguissola.

“Un percorso educativo e di inclusione sociale in cui crediamo molto – rimarca

l’assessore alle Politiche Giovanili e Agenda 2030 Francesco Brianzi – e che si inserisce

nel quadro più ampio dei progetti Atuss, l’Agenda trasformativa urbana della nostra

città, sostenuta dalla Regione Emilia Romagna grazie ai fondi PR FSE+ 2021-2027. In

particolare, si lega alla strategia che ha visto la recente inaugurazione del nuovo hub di

comunità Too, per il quale un elemento chiave è la collaborazione e la condivisione con

gli altri luoghi di aggregazione del territorio. Zona Holden è una realtà avviata

nell’autunno 2023 grazie al bando ministeriale ‘Giovani in Biblioteca’: in poco più di

18 mesi si è consolidata come fulcro di iniziative culturali, formative e momenti di

incontro che puntiamo a intensificare, rendendola sempre più un punto di riferimento

per le ragazze e i ragazzi che vivono in centro storico o lo frequentano quotidianamente

come studenti, trovando nella Biblioteca Passerini Landi e nella sezione Giana

Anguissola risorse preziose di approfondimento e supporto al loro cammino di crescita.

Proprio con questa consapevolezza, nonostante i lavori di ristrutturazione previsti a

Palazzo San Pietro abbiamo scelto e trovato il modo di mantenere senza interruzioni

l’attività di Zona Holden, perché lo sforzo educativo nei confronti dei giovani, con

particolare sensibilità e attenzione a questa fascia d’età, è prioritario”.

Come già specificato nell’avviso, pubblicato anch’esso in questi giorni, per

l’affidamento in coprogettazione di Spazio 4, si richiede che i soggetti interessati alla

gestione di Zona Holden siano iscritti al Registro unico del terzo settore da non meno

di sei mesi e che presentino una proposta in sinergia tra almeno due realtà diverse, con

esperienza quinquennale e competenze settoriali in ambito educativo e di animazione

per i minori.

L’Amministrazione comunale ha previsto lo stanziamento di 30 mila euro per sostenere

la realizzazione delle attività sino al 30 ottobre 2026, chiedendo che si dia continuità

all’esperienza già avviata nell’anno scolastico 2024-2025, valorizzandone contenuti e

risultati, ma arricchendo al tempo stesso l’offerta di laboratori, strumenti di prevenzione

e contrasto alla dispersione scolastica (anche attraverso programmi estivi e di sostegno

all’apprendimento della lingua italiana), progetti volti ad accrescere le competenze

comunicative, la partecipazione e il protagonismo attivo dei giovani utenti, in rete con

gli altri servizi cittadini destinati allo stesso target e con il sistema scolastico.

Tutti i dettagli sono consultabili sul sito http://www.comune.piacenza.it, mentre l’ufficio

il sopralluogo obbligatorio, di cui verrà rilasciata ricevuta da allegare alla domanda di

ammissione, fino alla chiusura del bando, ad esclusione della settimana dall’11 al 17

agosto.

