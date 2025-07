(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 COMUNICATO STAMPA

DISABILITÀ: N.CONVERTI (PD) – A.DE SANTIS (AZIONE): ACCOLTE LE RICHIESTE DI VARIAZIONE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DEI BAMBINI CON DISABILITÀ

Roma, 24 luglio 2025 – “Accogliamo con grande soddisfazione la notizia dello sblocco delle richieste di variazione sull’assistenza indiretta per i minori con disabilità e il conseguente stanziamento dei fondi necessari a garantire questo fondamentale servizio. È un risultato fondamentale a favore della tutela dei diritti dei più fragili.

Da mesi stiamo seguendo lo spostamento da diretta a indiretta, e viceversa, richiesta da alcuni territori che di fatto impediva alle famiglie di esercitare la loro libera scelta.

In alcuni casi il passaggio rappresenta l’unico modo per assicurare ai propri figli un supporto personalizzato e continuativo, in linea con le specifiche esigenze di ciascun minore. La richiesta dei territori è stata accolta e sono stati stanziati i fondi da parte di Roma Capitale necessari ad assicurare il passaggio, dunque, un segnale importante, che va nella direzione giusta: quella di un’amministrazione più vicina ai cittadini e capace di rispondere con tempestività ai bisogni reali.”

Lo dichiarano in una nota congiunta Antonio De Santis e Nella Converti, rispettivamente consigliere di Azione e del Pd in Campidoglio.