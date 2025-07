(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 *Diffida del Comune a Piacenza Parcheggi: avviato il procedimento per la

risoluzione del contratto*

Il Comune di Piacenza ha notificato una diffida formale a Piacenza

Parcheggi Spa, concessionaria per la realizzazione e gestione del

parcheggio interrato di Piazza Cittadella, contestando due gravi

inadempienze: la mancata trasmissione della documentazione bancaria

aggiornata rispetto a quella prodotta lo scorso anno, a conferma del

finanziamento; in secondo luogo, il ritardo di oltre 240 giorni rispetto al

crono-programma dei lavori.

Il procedimento segue la valutazione, nei giorni scorsi, della risposta

inviata il 16 luglio da Piacenza Parcheggi a fronte delle richieste di

chiarimento da parte del Comune, e la chiusura in disaccordo del tavolo

tecnico tra Ente e concessionario.

La diffida, che concede 31 giorni per sanare le inadempienze, è stata

trasmessa anche alle compagnie assicurative per l’attivazione delle

garanzie fideiussorie. In caso di mancato adempimento, il contratto sarà

considerato risolto di diritto e sarà avviata l’applicazione di penali per

i ritardi accumulati.

Andrea Pasquali

Portavoce del Sindaco

Comune di Piacenza