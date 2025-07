COMUNICATO STAMPA A Cattolica è tempo di “Baciami Piccina – The Champs of swing”, l’evento di “Cattolica musicale”

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

A Cattolica è tempo di “Baciami Piccina – The Champs of swing”, l’evento di “Cattolica musicale” che domani, venerdì 25 luglio, dalle ore 20.00 alle 01.30, in piazza 1° maggio, farà viaggiare nel tempo e girare le lancette tra gli anni ’20 e i favolosi ’60 con 3 Dj set battle, con i più celebri brani di quegli anni, i balli scatenati, il raduno dei mezzi d’epoca (in via Bovio) e una Big Band Orchestra. Piazza Primo Maggio si trasformerà in una grande sala da ballo sotto le stelle aperta a tutti e tutte dove poter immergersi in un’atmosfera magica. Per chi vuole, è gradito l’abbigliamento a tema vintage.

“Baciami piccina” per rievocare in città la musica, l’eleganza e lo stile degli anni trenta e cinquanta, in un atmosfera ricreata tra auto d’epoca, pin up, abiti vintage ed al ritmo del boogie woogie, rock ‘n roll e swing. – spiega l’Assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci –

È la musica la chiave della Sinfonia del gusto di vivere della rassegna Cattolica Musicale per un esperienza turistica dal sapore di un epoca iconica, vissuta in riviera tra spiagge, dancing e balere”

Ed ecco il programma. Dalle ore 19.30 animazione, scuola di ballo e Dj Set Battle (3 Top Dj’s) con Miss Cherry Lady, Mr. Ingo Swing Singer e Antonio AJ DJ Swing on Air. Alle ore 22.00 Concerto Live “The Champs of Swing”, Swing Made in Italy.

Ingresso libero e aperto a tutti e tutte.