COMUNICATO STAMPA – Le Notti della natura 2025: secondo appuntamento con un elogio alla lentezza (+FOTO)

Alla Rocca Pisana venerdì 25 luglio alle 21.30 c’è Debora Barbato che

parlerà di chiocciole e lumache

Si rinnova l’appuntamento con Le Notti della Natura, rassegna giunta alla

sua quinta edizione e nata per promuovere la cultura scientifica in chiave

divulgativa, promossa dal Parco nazionale delle Colline Metallifere e

diretta dal naturalista Giacomo Radi.

Venerdì 25 luglio alle ore 21.30 alla Rocca Pisana ci sarà Debora Barbato,

biologa malacologa e ricercatrice, con una conferenza dal titolo “Elogio

alla lentezza – Un viaggio alla scoperta di chiocciole e lumache”.

Un’occasione per esplorare il mondo poco conosciuto ma affascinante dei

molluschi terrestri, protagonisti silenziosi degli ecosistemi urbani e

naturali. Tra specie inaspettate, comportamenti sorprendenti e progetti di

scienza partecipata, il pubblico sarà guidato in un racconto capace di

unire rigore scientifico e meraviglia. Ingresso gratuito e senza

prenotazione.

