Cs e foto chiesa sala commiato cimitero riconsegnata ai cittadini

(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 Consegnata alla Città la Chiesa-Sala del commiato del cimitero

Questa mattina, è stata consegnata alla Città la Chiesa del Cimitero-Sala del commiato a conclusione dei lavori di ristrutturazione globale.

Chiusa da 30 anni, la chiesa e i locali attigui sono stati sottoposti a interventi sia nella parte esterna sia interna: sono stati ripristinati gli intonaci, ripulite e imbiancate le pareti esterne, è stato recuperato il tetto con la ricollocazione delle chianche originarie, sono stati sostituiti gli infissi, è stato aperto l’ingresso collegato direttamente con l’esterno tramite un passaggio pedonale che consente di raggiungere il cimitero in sicurezza, sono stati realizzati i bagni, con i collegamenti alla rete fognaria. Il costo complessivo dell’intervento è di 240mila euro. La realizzazione dell’immobile risale al 1875 quando la Giunta dell’epoca ha approvato il progetto di costruzione del cimitero comunale. Nel 1985 il sacerdote don Celestino Semeraro, cappellano del cimitero, ha promosso una raccolta fondi per realizzare l’altare e 354 famiglie, in memoria dei loro cari defunti, hanno contribuito a realizzarlo.

La riapertura è stata sancita da una cerimonia che ha visto la partecipazione del Sindaco Gianfranco Palmisano, dell’Amministrazione Comunale e dell’Arcivescovo di Taranto S.E. Monsignor Ciro Miniero che ha impartito la solenne benedizione.

“Finalmente possiamo aprire questo luogo di culto. Un luogo importante, dal punto di vista simbolico, per tutti noi martinesi –hanno sottolineato il Sindaco Palmisano e l’Assessore ai Lavori Pubblici e Vicesindaco Nunzia Convertini – che abbiamo sempre a cuore le sorti di luoghi in cui riposano le spoglie dei nostri cari. Fruitene per i vostri momenti di preghiera e abbiatene cura. Ringrazio il geometra Giacomo Abbracciavento e tutti coloro che hanno fornito il loro contributo per la realizzazione degli interventi che ci consentono di riaprire questa chiesetta e di renderla accessibile, anche fuori dagli orari di apertura del cimitero, attraverso l’accesso esterno. Grazie al nostro Arcivescovo e ai sacerdoti delle diverse parrocchie per aver voluto condividere con noi questo momento significativo”.

“Dal cimitero emerge la rilevanza che una comunità riserva ai defunti. In questi luoghi –ha evidenziato Monsignor Miniero- si esprimono la devozione, i valori che hanno animato la vita di ciascuno, attraverso parole, segni, immagini che ci ricongiungono al Signore e alla fede. Benedire questo luogo per noi è un momento particolare perché ci riporta ad tema particolare, quello della morte che fa parte della vita terrena di tutti noi”.

Ha concluso la cerimonia l’Ave Maria di Giuseppe Verdi, tratta dall’Otello, cantata dal soprano Valentina Colleoni.

Segreteria del Sindaco di Martina Franca

Piazza Roma 32 – 74015 Martina Franca (TA)