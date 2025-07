Com stampa Filcams Cgil Pd, Fisascat Cisl Pd e Ro e Uil TuCSS Padova: “Sciopero dipendenti LIDL: a Padova ottima adesione”

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

*Comunicato Stampa* *Sciopero Lidl Italia: a Padova alta adesione alla

protesta. Sindacati determinati a proseguire la lotta per un equo Contratto

Integrativo *

Le lavoratrici e i lavoratori di Lidl Italia, supportati da Filcams Cgil

Padova, Fisascat Cisl Padova e Rovigo e Uil TuCS Padova, hanno incrociato

le braccia anche oggi, venerdì 18 luglio 2025, in una mobilitazione che

conferma la loro determinazione a ottenere un contratto integrativo che

rispetti la loro dignità e professionalità. Lo sciopero odierno, indetto

per la riapertura di un confronto serio con l’azienda, ha registrato a

Padova un’ottima adesione, in linea con quanto avvenuto a livello nazionale

e bissando il successo della mobilitazione di fine maggio.

“Nonostante gli enormi profitti raggiunti negli ultimi anni – dicono

Cristian Vicoletti, di Filcams Cgil Padova, Giuseppe Tripi di Fisascat Cisl

Padova e Rovigo e Francesco Monaco di Uil TuCS Padova – Lidl Italia ha

mostrato una chiusura inaccettabile al dialogo, proponendo ai propri

dipendenti solo un’elemosina sotto forma di buoni spesa da utilizzare

all’interno dei propri punti vendita. Una proposta giudicata irrispettosa e

irricevibile dai sindacati e dai lavoratori, che chiedono un riconoscimento

concreto del loro impegno e della loro professionalità”.

“L’adesione massiccia allo sciopero anche in questa occasione – proseguono

i sindacati confederali – dimostra chiaramente il malcontento e la

frustrazione delle lavoratrici e dei lavoratori di Lidl anche della nostra

provincia, tanto che diversi punti vendita non hanno nemmeno aperto i

battenti, come a San Martino di Lupari e Vigonza. Altri, come il negozio di