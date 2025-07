comunicato – PRIMO INCONTRO UFFICIALE TRA REGIONE PIEMONTE E NEWPRINCES DOPO L’ANNUNCIO DELL’ACQUISIZIONE DELLO STABILIMENTO DI SANTA VITTORIA D’ALBA

(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

Primo incontro ufficiale questa mattina a Torino, al Grattacielo Piemonte, tra il presidente della Regione Alberto Cirio e i vertici di NewPrinces, realtà italiana leader nel settore food & beverage, già presente in Piemonte con la Centrale del Latte d’Italia, in particolare con i brand Tapporosso e Centrale del Latte di Torino. NewPrinces ha recentemente firmato un accordo per l’acquisizione dello stabilimento di Santa Vittoria d’Alba (attualmente proprietà di Diageo), il cui perfezionamento è atteso nelle entro la fine dell’anno. Pochi giorni fa, il gruppo ha inoltre annunciato l’acquisizione di Plasmon, riportando in mani italiane anche questo storico marchio.

All’incontro con l’amministratore delegato del Gruppo, Stefano Cometto, erano presenti anche l’assessore regionale alle Attività produttive Andrea Tronzano e il direttore regionale della Competitività Giuliana Fenu .

“Il giorno stesso in cui era stata annunciata l’acquisizione avevo avuto modo di parlare con il presidente del Gruppo NewPrinces, Angelo Mastrolia, che con la sua famiglia sta facendo investimenti importanti per realtà storiche del nostro Paese, tra le quali lo stabilimento di Santa Vittoria d’Alba – sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Ho personalmente seguito in stretto contatto con il Governo tutto il percorso e quello che si realizzerà, a seguito dell’imminente arrivo di NewPrinces, è il finale che tutti auspicavamo per tutelare e valorizzare una realtà produttiva che per la professionalità della sua forza lavoro si è sempre distinta come virtuosa. Con l’ad Cometto abbiamo già definito di organizzare dopo l’estate un primo sopralluogo insieme presso lo stabilimento e ci siamo messi a disposizione come Regione per supportare e accompagnare il loro insediamento anche attraverso gli strumenti regionali ed europei che possono essere attivati in casi come questo a servizio delle imprese”.

