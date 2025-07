(ARC) Ucraina: Fedriga, firmato accordo tra Fvg e la regione di Odessa

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

Trieste, 10 lug – "L'obiettivo concreto ? quello di costruire

una collaborazione ampia, non solo formale, che comprende

commercio, industria, scienza, cultura, turismo e sport. Si

tratta di un’intesa che va oltre le contingenze del conflitto

bellico attuale, poich? contribuisce, pur nella sua dimensione, a

rafforzare il legame tra l’Ucraina, l’Italia e l’Europa”.

Questo il concetto espresso oggi a Roma dal governatore

Massimiliano Fedriga a margine della firma al Memorandum of

understanding tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la regione

ucraina di Odessa, nell’ambito della Ukrainian Recovery

Conference ? evento annuale che riunisce Capi di Stato, alte

cariche istituzionali e rappresentanti del settore privato per

delineare le strategie di ricostruzione futura dell’Ucraina ?

organizzato quest’anno sotto l’egida del Governo italiano.

Nel dettaglio dei contenuti dell’intesa, le due Regioni intendono

creare occasioni reali per le imprese e le comunit? locali,

stimolare investimenti, posti di lavoro e uno scambio costante di

conoscenze ed esperienze.

Viene posta grande attenzione anche ai bisogni immediati

derivanti dal conflitto in Ucraina, prevedendo progetti di

riabilitazione per i militari e la popolazione e iniziative di

protezione civile.

Nel campo educativo e scientifico, si punta a scambi tra scuole e

universit?, oltre a seminari e programmi comuni che arricchiscano

docenti e studenti. Ogni attivit? sar? coperta dai bilanci

regionali, senza gravare sugli stati centrali, e le parti

potranno incontrarsi periodicamente per definire nuovi progetti e

monitorare quelli in corso.

L’accordo stabilisce obblighi di informazione verso le

ambasciate. L’intesa durer? inizialmente cinque anni, con rinnovo

automatico, ma lascia spazio a una revisione continua,

dimostrando di voler essere uno strumento flessibile e dinamico,

capace di adattarsi alle esigenze che si manifesteranno nel tempo.

“Gi? nel corso degli incontri tenutisi ieri a Trieste tra il

governatore Oleh Kiper, i vertici della nostra Protezione civile

e la dirigenza scientifica dell’Ospedale materno-infantile Burlo

Garofolo, ? stata avviata una collaborazione che potr?

svilupparsi in modo importante. Ci? – ha concluso Fedriga – si

inserisce in uno scenario in cui il Friuli Venezia Giulia sta

rilanciando sempre pi? il suo ruolo strategico di cerniera

politica ed economica con l’Europa orientale”.

